Καματερό: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - «Πρόσεχε το παιδί μας»

Snapshot Η 36χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό ενώ είχε κατέβει από το αυτοκίνητό της για να πάρει καφέ πριν τη δουλειά.

Ο σύζυγός της περιέγραψε ότι η γυναίκα του τον αναγνώρισε αμέσως και του ζήτησε να προσέχει το παιδί τους καθώς ένιωθε ότι πεθαίνει.

Η 36χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον Ερυθρό Σταυρό και η κατάστασή της κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Έχει πολλαπλά κατάγματα και σοβαρές κακώσεις στην αριστερή πλευρά του σώματός της, με τους γιατρούς να αγωνίζονται να σταματήσουν τις αιμορραγίες.

Οι επόμενες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας της. Snapshot powered by AI

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε δίπλα στη σύζυγό του, μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στο Καματερό, περιέγραψε ο Κ. Μοναστηριώτης, σύζυγος της 36χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Non Stop» του Mega.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα του είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και είχε κατέβει για να πάρει τον πρωινό της καφέ, πριν πάει στη δουλειά, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

«Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της και ήθελε να πάρει το πρωινό της τον καφέ, για να πάει στη δουλειά της, όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις τούμπες και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα στην άσφαλτο», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος έφτασε στο σημείο και βρήκε τη σύζυγό του τραυματισμένη. Όπως είπε, εκείνη τον αναγνώρισε αμέσως, του έπιασε το χέρι και του εξέφρασε τον φόβο της ότι πεθαίνει.

«Μου λέει "πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας". Εγώ της είπα "δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά". "Όχι, πεθαίνω", μου λέει. "Δεν είμαι καλά"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τις επόμενες 72 ώρες να θεωρούνται καθοριστικές.

«Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα», πρόσθεσε ο σύζυγός της.

«Φύγε από έδω» - Επεισόδιο μεταξύ του συζύγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

Φραστικό επεισόδιο είχε στο νοσοκομείο ο σύζυγος της 36χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με το Mega, ο σύζυγος της 36χρονης ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 38χρονο οδηγό του μοιραίου οχήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 38χρονος εμφανίστηκε εριστικός καθώς φέρεται να είπε στον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας «φύγε από εδώ».

Η αντίδραση αυτή του 38χρονου είχε ως αποτέλεμα τα αίματα να ανάψουν με τον σύζυγο της 36χρονης να στρέφεται εναντίον του.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν με την επέμβαση όσων βρίσκονται εκείνη την ώρα στο διάδρομο του νοσοκομείου που απομάκρυναν τους δύο άνδρες προτού η κατάσταση πάρει άλλη τροπή.

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