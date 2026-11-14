Καματερό: Επεισόδιο μεταξύ του συζύγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

Snapshot Στο νοσοκομείο του Καματερού σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ του συζύγου της 36χρονης και του 38χρονου οδηγού του αυτοκινήτου μετά από τροχαίο.

Ο 38χρονος οδηγός φέρεται να απευθύνθηκε εριστικά στον σύζυγο λέγοντάς του «φύγε από εδώ».

Η ένταση αυξήθηκε και ο σύζυγος της 36χρονης στράφηκε εναντίον του οδηγού.

Η κατάσταση εκτονώθηκε χάρη στην παρέμβαση παρευρισκόμενων που απομάκρυναν τους δύο άνδρες.

Η 36χρονη παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Φραστικό επεισόδιο είχε στο νοσοκομείο ο σύζυγος της 36χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με το Mega, ο σύζυγος της 36χρονης ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 38χρονο οδηγό του μοιραίου οχήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 38χρονος εμφανίστηκε εριστικός καθώς φέρεται να είπε στον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας «φύγε από εδώ».

Η αντίδραση αυτή του 38χρονου είχε ως αποτέλεμα τα αίματα να ανάψουν με τον σύζυγο της 36χρονης να στρέφεται εναντίον του.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν με την επέμβαση όσων βρίσκονται εκείνη την ώρα στο διάδρομο του νοσοκομείου που απομάκρυναν τους δύο άνδρες προτού η κατάσταση πάρει άλλη τροπή.

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Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στη Λεωφόρο Φυλής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 38χρονος οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Καματερού, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πορεία.

Το όχημα ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία παρασέρνοατς την 36χρονη πεζή και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

«Το παιδάκι μου δεν είναι καλά» - Σε απόγνωση ο πατέρας της 36χρονης

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνει η οικογένεια της 36χρονης, η οποία δίνει τη δική της μάχη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της. Ο πατέρας της γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA non-stop», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Όπως ανέφερε, η 36χρονη έχει υποστεί τραυματισμούς σε πολλά σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων στα άκρα και στα πλευρά, ενώ η αγωνία για την πορεία της υγείας της είναι μεγάλη.

«Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρά το γεγονός ότι η Λεωφόρος Φυλής είναι ένας δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία και περιορισμένα περιθώρια ελιγμών.

Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την παράσυρση, σημείωσε ότι υπήρχε ένα στενό πέρασμα από το οποίο μπορούσε να διέλθει όχημα, χωρίς όμως να είναι ασφαλές να επιχειρήσει κανείς κάτι τέτοιο με τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κόρη του είχε μόλις κατέβει από το αυτοκίνητό της και είχε κλείσει την πόρτα, προκειμένου να πάει να πάρει έναν καφέ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ανεξέλεγκτο όχημα την παρέσυρε με τέτοια δύναμη, ώστε την εκτίναξε σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων.

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