Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

Snapshot Στο Καματερό, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε μια 36χρονη γυναίκα που είχε μόλις κατέβει από το όχημά της και την εκτόξευσε στον αέρα.

Ο 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και συνελήφθη με ελαφρά τραύματα.

Η 36χρονη νοσηλεύεται με σοβαρούς τραυματισμούς σε πολλά σημεία του σώματός της, ενώ η οικογένειά της εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Λαμβάνονται τοξικολογικά δείγματα από τον οδηγό για να διερευνηθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Οι συνθήκες του ατυχήματος και η ταχύτητα του οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με μαρτυρίες να αναφέρουν ταχύτητα περίπου 100 χλμ./ώρα σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Καματερό, με θύμα μία 36χρονη γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό της. Βίντεο που παρουσιάζει το MEGA καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία ενός αυτοκινήτου, το οποίο παρέσυρε την πεζή και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στη Λεωφόρο Φυλής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 38χρονος οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Καματερού, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πορεία.

Η 36χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.

«Πέρασε σαν φωτοβολίδα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, κάνοντας λόγο για ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Όπως αναφέρουν, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ ο δυνατός θόρυβος από τη σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

«Περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο “μπαμ”. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα τρία τέσσερα αυτοκίνητα», περιγράφει ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο.

Ιδιαίτερα σκληρή είναι και η εικόνα που μεταφέρουν όσοι αντίκρισαν την τραυματισμένη γυναίκα αμέσως μετά την παράσυρση, τονίζοντας ότι η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

Οι ίδιοι αναφέρονται και στη συμπεριφορά του 38χρονου οδηγού μετά το τροχαίο. Αρχικά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Όταν, ωστόσο, συνειδητοποίησε τις συνέπειες της πορείας του αυτοκινήτου του, άρχισε να χτυπά το κεφάλι του με τα χέρια, επαναλαμβάνοντας με απόγνωση τη φράση «τι έκανα;».

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί εάν κατά τη διάρκεια της οδήγησης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

«Το παιδάκι μου δεν είναι καλά» - Σε απόγνωση ο πατέρας της 36χρονης

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνει η οικογένεια της 36χρονης, η οποία δίνει τη δική της μάχη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της. Ο πατέρας της γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA non-stop», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Όπως ανέφερε, η 36χρονη έχει υποστεί τραυματισμούς σε πολλά σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων στα άκρα και στα πλευρά, ενώ η αγωνία για την πορεία της υγείας της είναι μεγάλη.

«Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρά το γεγονός ότι η Λεωφόρος Φυλής είναι ένας δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία και περιορισμένα περιθώρια ελιγμών.

Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την παράσυρση, σημείωσε ότι υπήρχε ένα στενό πέρασμα από το οποίο μπορούσε να διέλθει όχημα, χωρίς όμως να είναι ασφαλές να επιχειρήσει κανείς κάτι τέτοιο με τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κόρη του είχε μόλις κατέβει από το αυτοκίνητό της και είχε κλείσει την πόρτα, προκειμένου να πάει να πάρει έναν καφέ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ανεξέλεγκτο όχημα την παρέσυρε με τέτοια δύναμη, ώστε την εκτίναξε σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων.

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