Snapshot Η επίθεση συνέβη ενώ η αδελφή προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα τους, η οποία πάσχει από άνοια.

Ο 54χρονος πίεζε έντονα τα μάτια της αδελφής του με τα χέρια του, οδηγώντας σε πλήρη απώλεια όρασης.

Αυτόπτης μάρτυρας άκουσε φωνές και είδε τον άνδρα να λέει ότι θα «βγάλει τα μάτια και την ψυχή» της αδελφής του προτού την κάνει «άγγελο». Snapshot powered by AI

Μια εφιαλτική οικογενειακή υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Χαλάνδρι, όπου ένας 54χρονος επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην 49χρονη αδελφή του, προκαλώντας της μόνιμη απώλεια της όρασής της. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κρίσης του άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε θρησκευτικό παραλήρημα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του θύματος, του ίδιου του δράστη, αλλά και ανθρώπου που βρέθηκε μπροστά στις δραματικές στιγμές.

Πίσω από την υπόθεση κρύβεται μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, η μητέρα της οικογένειας πάσχει από άνοια, ενώ ο 54χρονος αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή. Σε μία από τις κρίσεις του, στράφηκε εναντίον της αδελφής του, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει ολοκληρωτικά την όρασή της.

Η 49χρονη μίλησε στην εκπομπή Live News και περιέγραψε όσα έζησε εκείνο το πρωινό του περασμένου Ιανουαρίου, όταν η ζωή της άλλαξε για πάντα.

«Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα»

Η επίθεση ξεκίνησε την ώρα που η γυναίκα προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα της. Όπως περιγράφει, ο αδελφός της άρχισε ξαφνικά να την κυνηγά μέσα στο σπίτι, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση θρησκευτικού παραληρήματος.

«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», ανέφερε η 49χρονη.

Από την πλευρά του, ο 54χρονος περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, παραδεχόμενος ότι επιτέθηκε στην αδελφή του.

«Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιό της. Η αδελφή μου στην αρχή μού απαντούσε, αλλά μετά βγήκε στο μπαλκόνι για να με αποφύγει κι εγώ την κυνήγησα μέχρι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει».

«Είμαι 100% τυφλή»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της 49χρονης για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, καθώς ο αδελφός της απαιτούσε από εκείνη να επαναλαμβάνει θρησκευτικές φράσεις.

«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις, τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροϊδεύεις;”. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ», περιέγραψε.

Όπως εξήγησε, ο 54χρονος την έριξε στο έδαφος και άρχισε να ασκεί μεγάλη πίεση στα μάτια της με τα χέρια του.

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή», ανέφερε.

Έκτοτε, η γυναίκα προσπαθεί να διαχειριστεί τις δραματικές συνέπειες της επίθεσης, έχοντας χάσει ολοκληρωτικά την όρασή της.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο μία ημέρα πριν από την επίθεση

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι ο 54χρονος είχε επισκεφθεί νοσοκομείο μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δεν πήρε ποτέ τα φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί.

Ο ίδιος εμφανίστηκε προβληματισμένος για την κατάσταση της αδελφής του, λέγοντας: «Είμαι προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδελφή μου δεν θα ξαναδεί».

«Από τα μάτια βγαίνει η ψυχή» - Τι είδε ο αυτόπτης μάρτυρας

Ανατριχιαστική είναι και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος άκουσε τις φωνές, έσπευσε στο σημείο και αντίκρισε τα όσα είχαν συμβεί στη βεράντα.

«Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδελφό να φωνάζει “εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο”», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του.

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