Snapshot Ένας 54χρονος ψυχικά ασταθής άνδρας τύφλωσε με τα ίδια του τα χέρια την 49χρονη αδελφή του στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι.

Ο δράστης είχε επισκεφθεί δημόσια ψυχιατρική κλινική την προηγούμενη ημέρα, αλλά τον άφησαν με φαρμακευτική αγωγή και χωρίς νοσηλεία.

Η γυναίκα δέχτηκε την επίθεση κατά τη διάρκεια θρησκευτικού παραληρήματος του αδελφού της, που την πίεζε στα μάτια για αρκετή ώρα μέχρι να τυφλωθεί.

Η 49χρονη κατηγορεί τους γιατρούς για αμέλεια, καθώς δεν κράτησαν τον αδελφό της για νοσηλεία παρά τα ψυχιατρικά του προβλήματα.

Γείτονας επιβεβαιώνει τις φωνές και απειλές του δράστη, ο οποίος υποστήριξε ότι ήθελε να «σώσει» την αδελφή του από το κακό. Snapshot powered by AI

Μία τραγική οικογενειακή ιστορία εκτυλίχθηκε, πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν ένας άνδρας, ψυχικά ασταθής, επιτέθηκε και τύφλωσε με τα ίδια του τα χέρια την αδελφή του, μέσα στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι, όπου έμεναν με την ηλικιωμένη μητέρα τους.

Τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αυτή της υπόθεσης έφερε στο φως η εκπομπή «Live News» του MEGA, όπου η 49χρονη γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση του 54χρονου αδελφού της με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή της, μίλησε για πρώτη φορά, αλλά και ο ίδιος ο δράστης.

Όπως αποκαλύπτεται, είχε προηγηθεί επίσκεψή του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, αλλά τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του και σε μία νέα κρίση της επιτέθηκε, μόλις την επόμενη ημέρα.

«Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει», λέει ο δράστης.

«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγο, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», λέει το θύμα της επίθεσης.

Και οι περιγραφές της είναι ανατριχιαστικές για την επίθεση και το τι ακολούθησε το κυνηγητό στο μπαλκόνι, όπου της ζητούσε να επαναλαβει θρησκευτικές φράσεις...«Εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε ‘με κοροιδεύεις;’. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ», προσθέτει το θύμα.

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή».

Η 49χρονη θεωρεί ως υπεύθυνους τους γιατρούς στο Αιγινήτειο που δεν τον κράτησαν για νοσηλεία, αφήνοντάς τον να φύγει, χορηγώντας του αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δεν πήρε τα φάρμακα που του χορηγήθηκαν και δηλώνει ότι νιώθει άαχημα που του λένε ότι η αδελφή του δεν θα ξαναδεί.

Εξίσου συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γείτοντα για τα όσα φώναζε ο 54χρονος στην αδελφή του, την ώρα που την τύφλωνε. «Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδερφό να φωνάζει ‘εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο’» περιγράφει ο γείτονας της οικογένειας.

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