Αγρίνιο: Τραγωδία με νεκρό 35χρονο κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη

Snapshot Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, είτε καταπλάκωση είτε πτώση από μεγάλο ύψος.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 35χρονος άνδρας στα Καλύβια Αγρινίου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες σε αποθήκη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς συνέβη το περιστατικό, καθώς ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο για καταπλάκωση του 35χρονου κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ άλλες αναφέρουν ότι έπεσε από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαρύ το κλίμα από την τραγική είδηση.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

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