Αναστάτωση στο Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση ενώ στους διασώστες ανέφερε ότι έπεσε από δίκυκλο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αναστάτωση στο Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο νεαρός ανέφερε στους διασώστες ότι έπεσε από δίκυκλο και έχει υποστεί διάσειση.
  • Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα μετά από κλήση του τραυματία.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
  • Η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο πριν τον τραυματισμό.
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Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, όταν ένας 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην παιδική χαρά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο παθών ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση ενώ στο Νοσοκομείο έσπευσαν και οι αστυνομικές αρχές που εξέτασαν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

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