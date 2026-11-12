Συναγερμός στη Σκόπελο για 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νησί

Snapshot Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί 60 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Σκόπελο.

Ο ΕΟΔΥ και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διερευνούν τα αίτια των κρουσμάτων.

Δείγματα από το τοπικό Κέντρο Υγείας θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Βόλου.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας θα πραγματοποιήσει ελέγχους και δειγματοληψίες στο δίκτυο πόσιμου νερού έως την ερχόμενη Τρίτη.

Παρά τον αριθμό των κρουσμάτων, η κατάσταση δεν προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς τα νέα περιστατικά μειώνονται. Snapshot powered by AI

Αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στη Σκόπελο από τις αρχές Οκτωβρίου, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του τοπικού Κέντρου Υγείας, τουλάχιστον 60 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.

Το ζήτημα έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ έχει ενημερωθεί και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της εμφάνισης των κρουσμάτων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αναμένεται να αποσταλούν δείγματα από το Κέντρο Υγείας στο Νοσοκομείο Βόλου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και να προσδιοριστεί ο ιός που ενδέχεται να ευθύνεται για τα περιστατικά.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας προγραμματίζεται να επισκεφθεί το νησί έως την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να προχωρήσει σε δειγματοληψίες και ελέγχους στο δίκτυο του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή και η γεωγραφική αποτύπωση των περιστατικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινή πηγή έκθεσης ή εάν πρόκειται για διασπορά ιογενούς λοίμωξης.

Παρά τον αριθμό των καταγεγραμμένων περιπτώσεων, η μέχρι στιγμής εικόνα δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρμόδιες πλευρές, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται υποχώρηση των νέων περιστατικών.

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