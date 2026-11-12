Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου στην Κολοκοτρώνη

Φόβο για ολική κατάρρευση του κτηρίου εκφράζουν μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων

Σωτήρης Σκουλούδης

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου στην Κολοκοτρώνη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου υπό ανακατασκευή στην οδό Κολοκοτρώνη 32, στο κέντρο της Αθήνας.
  • Μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων εκφράζουν φόβο για ολική κατάρρευση του κτηρίου.
  • Προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο της οδού Κολοκοτρώνη για την προστασία πεζών και οδηγών.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
  • Τα αίτια της μερικής κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.
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Αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου που βρίσκεται υπό ανακατασκευή στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης, με τους μηχανικούς του Δήμου Αθηναίων να εκφράζουν την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υποχωρήσει ακόμη και ολόκληρο το κτήριο.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα, με κυριότερο το κλείσιμο της οδού Κολοκοτρώνη, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της μερικής κατάρρευσης.

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