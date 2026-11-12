Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 4 νεκροί από την κατάρρευση κτηρίου - Άγνωστος αριθμός παγιδευμένων

Οι ομάδες πρώτης αντίδρασης εργάζονται στον τόπο του συμβάντος μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και 7 παιδιά, από την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με άγνωστο τον αριθμό των αγνοουμένων στα συντρίμμια.

Η κατάρρευση συνέβη κοντά σε εργοτάξιο εκσκαφών όπου βρίσκονταν εργάτες, ενώ κατέρρευσε και ο τοίχος γειτονικού κτηρίου.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την επιχείρηση διάσωσης ως «επικίνδυνη» και προειδοποιούν για πιθανή ύπαρξη κι άλλων θυμάτων.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται από το Τμήμα Κτηρίων και τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Snapshot powered by AI

Εικόνες αποκάλυψης στο Μπρoύκλιν της Νέας Υόρκης, όπου η κατάρρευση ενός τριώροφου κτηρίου διαμερισμάτων, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τραυματίζοντας πάνω από 17, ανάμεσά τους και 7 παιδιά, ενώ άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των αγνοουμένων στα ερείπια, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί που εργάζονταν στον τόπο της κατάρρευσης πέρασαν τη νύχτα ψάχνοντας ανάμεσα στα συντρίμμια. Η «επικίνδυνη» επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται και ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, προειδοποίησαν οι πυροσβεστικές αρχές.

❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸 Un immeuble résidentiel de plusieurs étages s'est effondré à Brooklyn, à New York. Plusieurs morts sont à craindre et des blessés sont signalés. https://t.co/hLCMYXDfQR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026

Το κτήριο κατέρρευσε σε ένα παρακείμενο εργοτάξιο εκσκαφών, όπου βρίσκονταν εργάτες, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής.

Ο τοίχος ενός άλλου τριώροφου κτηρίου που βρίσκεται πλέον δίπλα στο εργοτάξιο επίσης κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας διαμερίσματα.

«Πρόκειται για μια σημαντική τεχνική επέμβαση», δήλωσε η Επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) Λίλιαν Μπονσιγνόρε σε συνέντευξη Τύπου. «Πολλοί άνθρωποι από το κτίριο και από το εργοτάξιο παγιδεύτηκαν.»

Οι ομάδες διάσωσης δεν γνωρίζουν πόσα άτομα από το κτήριο εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς η απελπιστική και επικίνδυνη αναζήτηση τυχόν επιζώντων συνεχίστηκε όλη νύχτα και αναμένεται να διαρκέσει για μέρες.

Συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν τις συνέπειες της κατάρρευσης, με ένα σωρό από δομικά στοιχεία του κτιρίου να καλύπτει το έδαφος όπου κάποτε βρισκόταν

«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάρρευση και γνωρίζουμε ότι επηρεάζει τις ζωές πολλών Νεοϋορκέζων που ζουν εδώ. Καθώς προχωράμε στην ανοικοδόμηση, ο Δήμος της Νέας Υόρκης θα στέκεται στο πλευρό των πληγέντων σε κάθε βήμα της πορείας», δήλωσε ο Μαμντάνι, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση από το Τμήμα Κτηρίων και τις αρχές επιβολής του νόμου, δήλωσαν οι αρχές.

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