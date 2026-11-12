Μπρούκλιν: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια από την κατάρρευση κτηρίου - Δύο νεκροί

Snapshot Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, προκαλώντας δύο νεκρούς και 19 τραυματίες, εκ των οποίων επτά παιδιά.

Δέκα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία της κατάρρευσης ούτε τον ακριβή αριθμό ατόμων που ήταν μέσα στο κτίριο ή στο παρακείμενο εργοτάξιο.

Οι πυροσβέστες επενέβησαν άμεσα και συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ασαφές πόσα άτομα αγνοούνται κάτω από τα ερείπια. Snapshot powered by AI

Η κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου δίπλα σε εργοτάξιο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμα, με δέκα από αυτούς να μεταφέρονται σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται, ενώ οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Το κτίριο, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1930, κατέρρευσε χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής αιτία. Ο Τζον Εσποζίτο, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, ούτε πόσοι εργάτες ήταν παρόντες στο παρακείμενο εργοτάξιο όπου γινόταν εκσκαφές.

BREAKING: 2 people killed and 19 injured, including 7 children, after a building collapsed in Brooklyn, New York, according to officials. https://t.co/JdN33GmWEC — Scope Report (@ScopeReport_) November 12, 2026

Μια ομάδα πυροσβεστών που βρισκόταν στην περιοχή ανταποκρίθηκε άμεσα, επενεργώντας εντός ενός λεπτού από το συμβάν.

Η γρήγορη παρέμβασή τους συνέβαλε στην ανάσυρση των πρώτων θυμάτων, ανάμεσά τους και παιδιά, όπως επιβεβαιώθηκε από την επίτροπο της πυροσβεστικής, Λίλιαν Μπονσινιόρε.

Συνολικά, 19 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά είναι παιδιά, χωρίς να είναι σαφές αν κάποιο από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους είναι παιδί.

Οι πυροσβέστες, μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, συνέχισαν και το βράδυ της Τετάρτης την έρευνα στα ερείπια της γειτονιάς Φλάτμπους.

Σύμφωνα με αναφορές, άνδρες της πυροσβεστικής μετέφεραν στο ασθενοφόρο ακόμη και παιδί πάνω σε φορείο, ενώ το σώμα ενημερώθηκε για εγκλωβισμένους περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας). Ο κ. Εσποζίτο τόνισε ότι παραμένει ασαφές πόσα άτομα αγνοούνται συνολικά.