Μπρούκλιν: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από κατάρρευση κτηρίου – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ένας ή περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η πυροσβεστική χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους για τις έρευνες διάσωσης.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για την ασφάλεια των επιχειρήσεων διάσωσης. Snapshot powered by AI

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν τμήμα τριώροφου κτηρίου κατέρρευσε στην περιοχή Φλάτμπους, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έξι ακόμη υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος παρέμενε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, κοντά στη συμβολή των λεωφόρων Bedford και Flatbush, δίπλα σε χώρο όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν μεγάλο τμήμα του κτηρίου να έχει καταρρεύσει μέσα σε παρακείμενο σκάμμα, αφήνοντας εκτεθειμένα δωμάτια και αντικείμενα από το εσωτερικό του.

Μάχη στα συντρίμμια για τους εγκλωβισμένους

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης (FDNY) κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των θυμάτων, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εκπαιδευμένους σκύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι, οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες με φακούς, απομακρύνοντας κομμάτια ξύλου, τούβλα και άλλα οικοδομικά υλικά. Ένας από τους τραυματίες ανασύρθηκε από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο.

Το κτήριο βρισκόταν δίπλα σε οικόπεδο όπου είχε προηγηθεί κατεδάφιση άλλης κατασκευής και πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες της κατάρρευσης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημο πόρισμα για τα αίτια.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τους γύρω δρόμους, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις διάσωσης.

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