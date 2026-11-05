Τουρκία: Κατάρρευση υπό ανέγερση οικοδομής - Θάφτηκαν ζωντανοί δύο εργάτες

Τρομακτικές σκηνές στην Κωνσταντινούπολη, το μεσημέρι της Πέμπτης όταν σημειώθηκε πιθανότατα κατολίσθηση κατά την εκσκαφή θεμελίωσης κατασκευής με αποτέλεσμα τουλάχιστον δυο εργάτες να θαφτούν ζωντανοί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης ανασύροντας τον έναν εργάτη νεκρό, και ζωντανό τον δεύτερο. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων συνεχίζονται.

İstanbul Bahçelievler’de göçük altında kalan işçinin kurtarılma anları görüntülendi. https://t.co/qUFjGuzydl — Pusholder (@pusholder) November 5, 2026

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