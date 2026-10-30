Καππαδοκία: Νεκροί νεόνυμφο ζευγάρι και Γαλλίδα τουρίστρια από την κατάρρευση της «νεραϊδοκαμινάδας»

Snapshot Κατέρρευσε ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς στην Καππαδοκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν πέντε ακόμη.

Οι νεκροί ήταν μία Γαλλίδα τουρίστρια και ένα νεόνυμφο ζευγάρι από την Τουρκία, ο δημοσιογράφος Φατίχ Εράι Τούνα και η σύζυγός του Μπεγκούμ Τσετίνκαγια Τούνα.

Η κατάρρευση πιθανότατα προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας διέταξε έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Η Καππαδοκία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στην Καππαδοκία, όταν ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν πέντε ακόμη.

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους ταυτοποιήθηκαν ως μία Γαλλίδα τουρίστρια, η Σίνθια Φρανσίν Μαρί Μαδλέν Χούπερτ και ένα νεόνυμφο ζευγάρι από την Τουρκία, ο δημοσιογράφος Φατίχ Εράι Τούνα και η σύζυγός του Μπεγκούμ Τσετίνκαγια Τούνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το νεαρό ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Ιουλίου και είχε πάει στην περιοχή της Καππαδοκίας για διακοπές.

Ο δημοσιογράφος Φατίχ Εράι Τούνα και η σύζυγός του Μπεγκούμ Τσετίνκαγια Τούνα

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Χουσεΐν Κοκ, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις πιθανότατα προκάλεσαν την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε κοντά σε έναν χώρο στάθμευσης στην είσοδο του χώρου. Ανέφερε ότι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν για άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

«Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλα θύματα», δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκουρλέκ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν έρευνες για να εξακριβωθεί τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Η Καππαδοκία, στην κεντρική Τουρκία, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστή για τους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς της και τις αρχαίες υπόγειες πόλεις της. Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά την αργία της Ημέρας της Δημοκρατίας στην Τουρκία, όταν η περιοχή αναμενόταν να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

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