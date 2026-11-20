Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε βίντεο του 2020 που δείχνει άγνωστο αντικείμενο κοντά σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή.

Το βίντεο είναι μέρος της όγδοης σειράς αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP).

Οι αμερικανικές αρχές δεν παρέχουν σχόλια ή αξιολογήσεις για τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, αφήνοντας το κοινό να διαμορφώσει τη δική του άποψη.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι πολλά φαινόμενα που παρουσιάζονται ως εξωγήινα έχουν συνήθεις εξηγήσεις, όπως φυσικά φαινόμενα ή τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων καταγραφής.

Το ενδιαφέρον για τα UFO έχει εκφραστεί από πολλούς Αμερικανούς προέδρους, όμως δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινη προέλευση των καταγεγραμμένων αντικειμένων. Snapshot powered by AI

Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα ένα μυστηριώδες βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένα άγνωστο αντικείμενο να περνά κοντά από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της τελευταίας δημοσιοποίησης αποχαρακτηρισμένων εγγράφων του Πενταγώνου σχετικά με τα λεγόμενα «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP).

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το ασπρόμαυρο βίντεο χαμηλής ευκρίνειας καταγράφηκε το 2020 από αισθητήρα υπερύθρων εγκατεστημένο σε πολεμικό πλοίο που επιχειρούσε στη Μέση Ανατολή.

Το απόσπασμα, διάρκειας 20 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11), δείχνει ένα κυκλικό φωτεινό αντικείμενο να κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά, περνώντας κοντά από το πλοίο.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στον βρετανικό Independent ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες διαθέσιμες πληροφορίες για το περιστατικό.

«Δεν παρέχουμε κανένα σχόλιο ή αξιολόγηση για το σύνολο των αρχείων ή για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έγγραφο, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη», ανέφερε.

Η όγδοη δημοσιοποίηση απόρρητων αρχείων για UFO

Πρόκειται για την όγδοη κατά σειρά δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου από τον περασμένο Μάιο, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αποχαρακτηριστούν έγγραφα που αφορούν UFO και αναφορές για συναντήσεις με εξωγήινους.

Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιλαμβάνεται και μια έκθεση του 1953, την οποία είχε συντάξει ο μηχανικός της Lockheed, Κλάρενς «Κέλι» Τζόνσον.

Ο Τζόνσον είχε καταγράψει ένα περιστατικό που, όπως υποστήριζε, είχε παρατηρήσει από το ράντσο του στην Καλιφόρνια.

Στην έκθεσή του ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 1953 είδε έναν σκουρόχρωμο μπλε «ιπτάμενο δίσκο», ενώ τον Νοέμβριο του 1951 είχε παρατηρήσει ένα άλλο αντικείμενο με «γαλάζια φλόγα ή φωτεινή εκπομπή», το οποίο κινούνταν προς τα δυτικά στον ουρανό.

Ο μηχανικός είχε μάλιστα σχεδιάσει σκίτσα των αντικειμένων που ισχυριζόταν ότι είχε δει.

Η εντολή Τραμπ για αποχαρακτηρισμό των εγγράφων

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πολλά πράγματα που μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποκαλύψει», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν αστροναυτών της NASA.

«Νομίζω ότι ορισμένα από αυτά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο», είχε προσθέσει.

Το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλα τα Πεδία (AARO) του Πενταγώνου συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, οι οποίες δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Τι λένε οι επιστήμονες για τα μυστηριώδη αντικείμενα

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλούν τα συγκεκριμένα βίντεο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλά από τα φαινόμενα που παρουσιάζονται ως αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας έχουν τελικά συνηθισμένες εξηγήσεις.

Ο φυσικός και πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Σον Κερκπάτρικ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του AARO έως το 2023, υποστηρίζει ότι τα περισσότερα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν εξωγήινα αντικείμενα μπορούν να εξηγηθούν με βάση γνωστά φυσικά φαινόμενα ή τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων καταγραφής.

Όπως εξήγησε, οι σύγχρονες υπέρυθρες κάμερες που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός συχνά καταγράφουν τους κινητήρες αεροσκαφών και άλλα θερμά αντικείμενα με έντονη θερμική άλω.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να εξηγήσει βίντεο που γίνονται δημοφιλή στο διαδίκτυο και εμφανίζουν ταχύτατα αντικείμενα με επιμήκη μορφή, που θυμίζει κάψουλα.

«Οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να περιμένουν ότι θα βρεθεί κάποιο έγγραφο με φωτογραφίες και συνεντεύξεις από εξωγήινους όταν προσγειώθηκαν στη Γη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γιατί κάτι τέτοιο απλώς δεν υπάρχει».

Από τον Μπιλ Κλίντον έως τον Ρόναλντ Ρίγκαν: Το ενδιαφέρον των Αμερικανών προέδρων για τα UFO

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τα μυστήρια γύρω από τα UFO.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον έχει δηλώσει ότι είχε διατάξει τη διερεύνηση του περιστατικού στο Ρόσγουελ, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από το συμβάν, το 1997.

Το 1947, ένα αντικείμενο είχε συντριβεί σε ράντσο στο Νέο Μεξικό, προκαλώντας έντονη φημολογία για πιθανή παρουσία εξωγήινου σκάφους.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν αργότερα ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από αερόστατο μεγάλου ύψους.

Παράλληλα, οι πρώην πρόεδροι Τζίμι Κάρτερ και Ρόναλντ Ρίγκαν είχαν ισχυριστεί ότι είδαν UFO πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους στον Λευκό Οίκο.

Η τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων του Πενταγώνου επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να προσφέρει αποδείξεις ότι τα αντικείμενα που καταγράφονται στα βίντεο έχουν εξωγήινη προέλευση.

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