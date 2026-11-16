Ξεχάστε τα «UFO - Μέδουσα»: Viral o «εξαφανισμένος» πτεροδάκτυλος

Snapshot Αυξάνονται οι αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα σε Αμερική, Ευρώπη και Μεξικό, με βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μια γυναίκα κατέγραψε ένα σκοτεινό αντικείμενο να κινείται προς αμερικανική στρατιωτική βάση, ενώ παρόμοια UFO «Μέδουσα» καταγράφηκαν στο Χουάρες του Μεξικού.

Ένα βίντεο δείχνει τρία τέτοια αντικείμενα πάνω από το νησί Marie, αλλά τα βίντεο παραμένουν μη επαληθευμένα.

Αξιωματούχος της βάσης Elmendorf-Richardson δήλωσε ότι γνωρίζουν για το βίντεο αλλά δεν έχουν πρόσθετες πληροφορίες.

Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν πως έχουν δει παράξενα πλάσματα που μοιάζουν με πτεροδάκτυλους, το ιπτάμενο ερπετό που εξαφανίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Snapshot powered by AI

Νέες θεάσεις περίεργων και άγνωστων αντικειμένων έχουν εξάψει τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι τα έχουν δει στον ουρανό πάνω από την Αμερική, την Ευρώπη και το Μεξικό.

Η πρώτη πρόσφατη παρατήρηση συνέβη στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου μια γυναίκα απαθανάτισε το UFO να κινείται προς την κατεύθυνση μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Η Sara Jane Osborn είδε το σκοτεινό αντικείμενο να αναδύεται πάνω από τα δέντρα πριν εξαφανιστεί αμέσως μετά.

Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται βίντεο με παρόμοια πλάσματα που κινούνται στον ουρανό. Ένα UFO «Μέδουσα» κινηματογραφήθηκε να επιπλέει στον ουρανό πάνω από το Χουάρες στο Μεξικό. Ένα βίντεο δείχνει ένα παράξενο, μεταλλικό αντικείμενο με μακριά πλοκάμια να κινείται ψηλά.

🚨Juárez, Mexico 🇲🇽, a "Jellyfish" UFO is filmed floating through the sky... These have been filmed a few times recently... https://t.co/ReRoDkJFFm https://t.co/pCF2pNhAe7 — UAPWixy (@UAPWixy) November 14, 2026

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τρία τέτοια αντικείμενα πάνω από το νησί Marie. Και τα δύο βίντεο παραμένουν μη επαληθευμένα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο του UFO, καθώς ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι τρία UFO Jellyfish εντοπίστηκαν στο Λος Άντζελες στις 14 Νοεμβρίου.

🚨Here is some more sightings of "Jellyfish" shaped UFOs similar to the recent sighting in Alaska!! Are these UFOs ours OR theirs.. This is a worldwide Phenomenon!! H/T: @yasharrapfa https://t.co/nkSG7MNSAh — UAPWixy (@UAPWixy) November 12, 2026

Ένας αξιωματούχος της Κοινής Βάσης Elmendorf-Richardson, σχολιάζοντας το πρώτο βίντεο είπε στο Fox News: «Γνωρίζουμε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με μια αναφερόμενη εναέρια παρατήρηση κοντά στην Κοινή Βάση Elmendorf-Richardson από τις 15 Ιουνίου 2026, αλλά δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή».

Παρόλο που ο θόρυβος γύρω από τα παράξενα αντικείμενα συνεχίζεται, μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται τώρα ότι έχουν εντοπίσει παράξενα πουλιά που είδαν να μοιάζουν με τους Πτεροδάκτυλους, το ιπτάμενο ερπετό που πέθανε με τους δεινόσαυρους πριν από εκατομμύρια χρόνια. «Ξεχάστε το UFO μέδουσας, υπήρχε ένας Πτεροδάκτυλος στο Μεξικό!» έγραψε ένας χρήστης δίπλα σε ένα στιγμιότυπο οθόνης του εν λόγω πλάσματος.