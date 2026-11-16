Γλυφάδα: Εργατικό ατύχημα για 68χρονο που έπεσε από σκαλωσιά
Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα
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- Ένας 68χρονος άνδρας έπεσε από σκαλωσιά στη Γλυφάδα και τραυματίστηκε.
- Οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Ο 68χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη Γλυφάδα, όταν ένας άνδρας έπεσε από ύψος και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για 68χρονο άνδρα, ο οποίος έπεσε από σκαλωσιά. Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοηθειών.
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