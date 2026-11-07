Πάτρα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 59χρονο χειριστή κλαρκ - Καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

Snapshot Ένας 59χρονος χειριστής κλαρκ σκοτώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας όταν καταπλακώθηκε από λαμαρίνες σε εργοστάσιο.

Πρόκειται για το τρίτο εργατικό ατύχημα στο ίδιο εργοστάσιο, όπου είχαν προηγηθεί έκρηξη και ακρωτηριασμός.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας κατήγγειλε ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και την αρχική μη ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ζητούνται άμεσοι έλεγχοι, κοινοποίηση πορισμάτων, βελτίωση μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση των συνδικάτων στους χώρους εργασίας.

Καλείται σε μαζική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου και σε σύσκεψη στις 9 Νοεμβρίου για την οργάνωση πανελλαδικής απεργίας. Snapshot powered by AI

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 7/11 στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με θύμα έναν 59χρονο εργάτη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 59χρονος ήταν χειριστής κλαρκ, όταν καταπλακώθηκε από λαμαρίνες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι εργασίες διακόπηκαν. Tα αίτια του εργατικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Καταγγελία για τις συνθήκες εργασίες και για ελλείψεις στα μέτρα προστασίας έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, πρόκειται για το τρίτο εργατικό ατύχημα στο ίδιο εργοστάσιο (στα προηγούμενα είχαν σημειωθεί μεταξύ άλλων έκρηξη και ακρωτηριασμός).

Το Εργατικό Κέντρο κατήγγειλε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είχε ενημερωθεί αρχικά από τους αρμόδιους φορείς (αλλά μετά από δική τους παρέμβαση) και ότι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση στον χώρο στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και στον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου.

Παράλληλα, καλεί σε μαζική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου και σε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη στις 19:00.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Είναι αδιανόητο εν έτη 2026 εργαζόμενοι να τραυματίζονται σοβαρά και να χάνουν την ζωή τους την ώρα που παλεύουν για το μεροκάματο.

Για το εργατικό κέντρο Πάτρας, πρώτο μέλημά είναι οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους υγιείς και αρτιμελείς και να γυρίζουν το ίδιο στις οικογένειές τους. Για την εργοδοσία και τα αστικά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα, Ελληνική Λύση), που την υπηρετούν και στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική, πρώτο μέλημα είναι το ΚΕΡΔΟΣ. Καταγγέλλουμε την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, την έλλειψη από την πλευρά του κράτους μέτρων ουσιαστικής πρόνοιας για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Απαιτούμε:

Να ενημερωθεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τα σωματεία του, ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στο χώρο πριν και μετά τα «ατυχήματα» στον συγκεκριμένο χώρο.

Να κοινοποιηθούν με επίσημο τρόπο όλα τα πορίσματα των ελέγχων στα εργατικά συνδικάτα και να σταματήσει το κρυφτούλι πίσω από τα προσωπικά δεδομένα!

Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, σχετικά με τα ωράρια, τις υπερωρίες, τις ημέρες ανάπαυσης.

Να σταματήσει η παρεμπόδιση των συνδικάτων να εισέλθουν στον χώρο όταν έχουμε εργοδοτικά εγκλήματα.Μέτρα Υγείας & Ασφάλειας, επαναλειτουργία των μικτών επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας με συμμετοχή των σωματείων.

Δημιουργία Κέντρου Υγείας και σταθμού του ΕΚΑΒ στη ΒΙΠΕ, με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Καλούμε την εργατική τάξη της πόλης μας σε αγωνιστικό ξεσηκωμό! Η εργατική τάξη πρέπει να παρέμβει ΤΩΡΑ καθοριστικά στις εξελίξεις! Με ορμή και αποφασιστικότητα μπροστά στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη να πάει παντού το μήνυμα ότι δεν θα κάνουμε άλλες θυσίες για τα κέρδη τους.

Καλούμε στη μαζική συμμετοχή εργαζομένων σωματείων και φορέων στη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη στις 19:00 στο ΕΚΠ για την οργάνωση της απεργίας.

Στις 25 Νοέμβρη να μην δουλέψει μηχανή. Να μην ανοίξει κατάστημα και γραφείο. Να μπλοκαριστεί η παραγωγή παντού. Για να κερδίσει η εργατική τάξη, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο!

Ευχόμαστε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου συναδέλφου μας».

Διαβάστε επίσης