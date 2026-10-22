Εύβοια: Εργατικό ατύχημα ενός 69χρονου που εργαζόταν σε οροφή επιχείρησης

Snapshot Ένας 69χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από οροφή επιχείρησης στην Εύβοια στις 15 Οκτωβρίου.

Ο τραυματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν την έλλειψη και μη τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

Τονίζεται η ανάγκη για σεβασμό στο κατάλληλο όριο ηλικίας αποχώρησης των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας 69χρονος συνταξιούχος, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες αντικατάστασης οροφής σε επιχείρηση της Εύβοιας.

Όπως αναφέρει το egnomi.gr, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, ενώ ο 69χρονος υπέστη σοβαρά κατάγματα και παραμένει σε νοσηλεία.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες από τα συνδικάτα σχετικά με την έλλειψη και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους, καθώς αναφέρθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα.

Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη να μπορούν οι εργαζόμενοι να αποχωρούν στο κατάλληλο όριο ηλικίας από την εργασία τους.

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