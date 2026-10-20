Τροχαίο στα Χανιά: Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Snapshot Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο.

Το περιστατικό συνέβη στη στροφή προς τους Τάφους των Βενιζέλων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Τροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Κουνουπιδιανών, στα Χανιά, έπειτα από σύγκρουση δικύκλου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews, το περιστατικό σημειώθηκε στη στροφή προς τους Τάφους των Βενιζέλων, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος δέχθηκε τις απαραίτητες φροντίδες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.