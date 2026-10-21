Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μοναστηρίου 131.
- Ο πεζός, περίπου40 ετών, τραυματίστηκε από αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20:40, στην οδό Μοναστηρίου 131 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε έναν πεζό άνδρα, περίπου 40 ετών, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ