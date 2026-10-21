Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μοναστηρίου 131.

Ο πεζός, περίπου40 ετών, τραυματίστηκε από αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20:40, στην οδό Μοναστηρίου 131 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε έναν πεζό άνδρα, περίπου 40 ετών, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

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