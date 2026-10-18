Αμαλιάδα: Εκπαιδευτικός υπερασπίστηκε νεαρή και δέχθηκε επίθεση - Πήγε να την πατήσει με αυτοκίνητο

Εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε επίθεση όταν παρενέβη βλέποντας έναν νεαρό να σπρώχνει κοπέλα. Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνος επιχείρησε στη συνέχεια να την παρασύρει με αυτοκίνητο

Newsroom

Αμαλιάδα: Εκπαιδευτικός υπερασπίστηκε νεαρή και δέχθηκε επίθεση - Πήγε να την πατήσει με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εκπαιδευτικός στην Αμαλιάδα δέχθηκε επίθεση όταν παρενέβη για να υπερασπιστεί νεαρή κοπέλα που σπρώχνονταν από νεαρό άνδρα.
  • Ο νεαρός φέρεται να έριξε την εκπαιδευτικό στο έδαφος και προσπάθησε να την παρασύρει με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
  • Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις, ενώ αναμένεται να υποβληθεί μήνυση.
  • Ο νεαρός απομακρύνθηκε με την κοπέλα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλειά της.
  • Αυτόπτες μάρτυρες έχουν καταγράψει φωτογραφίες που μπορεί να βοηθήσουν στην αστυνομική έρευνα.
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Στο Νοσοκομείο Πύργου για εξετάσεις μεταφέρθηκε η εκπαιδευτικός έπειτα από καταγγελλόμενη επίθεση στην πλατεία Αθανασίου, στην Αμαλιάδα. Όπως αναφέρει το Patrisnews, η γυναίκα προσπάθησε να υπερασπιστεί μια νεαρή και φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη τόσο με σωματική βία όσο και με απόπειρα παράσυρσης από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό τοποθετείται περίπου το μεσημέρι όταν η εκπαιδευτικός βρισκόταν στην πλατεία για να φάει πριν από το μάθημά της. Σύμφωνα με την καταγγελία, είδε έναν νεαρό να σπρώχνει την κοπέλα που ήταν μαζί του και του ζήτησε εξηγήσεις.

Εκείνος φέρεται να στράφηκε εναντίον της και να την έριξε στο έδαφος.

Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, ο νεαρός στη συνέχεια τράβηξε την κοπέλα και την έβαλε σε μικρό κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Αφού έκανε τον γύρο της πλατείας, φέρεται να κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν η εκπαιδευτικός, επιχειρώντας να την παρασύρει. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η πορεία του οχήματος ανακόπηκε από δύο κολωνάκια.

Ο οδηγός απομακρύνθηκε κατόπιν με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας μαζί του τη νεαρή.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Η κόρη της εκπαιδευτικού τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, αναμένεται να ακολουθήσουν κατάθεση και υποβολή μήνυσης.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια της κοπέλας που αποχώρησε με τον νεαρό.

Ορισμένοι φέρονται να έχουν φωτογραφίες της ίδιας και του αυτοκινήτου, υλικό που θα μπορούσε να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

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