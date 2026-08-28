Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα

Ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε στην παραλία της Μαραθιάς μετά από κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας όπου έγιναν προσπάθειες σταθεροποίησης και αφαιρέθηκε νερό από το στομάχι του.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
  • Οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς, όταν ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε κατά τη διάρκεια του μπάνιου του στη θάλασσα, όπου βρισκόταν μαζί με άλλα παιδιά.

Σύμφωνα με το tempo24 υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το παιδί φαίνεται πως κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί άμεσα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 8χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Εκεί οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, από το στομάχι του αφαιρέθηκε σημαντική ποσότητα νερού.

Καθώς η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο. Για τη μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

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