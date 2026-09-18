Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνική απάτη στην Πέλλα, της πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα

Snapshot Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας στην Πέλλα, όπου προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Η γυναίκα πείστηκε να αφήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα λόγω δήθεν κινδύνου διαρροής ρεύματος.

Οι δράστες αφαίρεσαν 6.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων που επιστράφηκαν στην παθούσα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του συνεργού που τηλεφώνησε και για πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων σε άλλες απάτες. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε τρείς άνδρες συνελήφθησαν για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας σε περιοχή της Πέλλας, η οποία πείστηκε από τον δράστη που της τηλεφώνησε και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ ότι υπήρχε κίνδυνος διαρροής ρεύματος στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη σημειώθηκε προχθές, ενώ οι τρεις δράστες συνελήφθησαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τους αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, ο συνεργός των τριών συλληφθέντων τηλεφώνησε στη γυναίκα στο σταθερό της τηλέφωνο και, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, της είπε ότι έπρεπε να προστατεύσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της από πιθανή διαρροή ρεύματος.

Με αυτό το πρόσχημα, την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και στη συνέχεια να την αφήσει έξω από την οικία της.

Οι δράστες κατάφεραν με αυτό τον τρόπο να αφαιρέσουν 6.000 ευρώ, κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών οι τρείς άνδρες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού τους που τηλεφώνησε στην παθούσα, καθώς και για να διαπιστωθεί αν οι τρεις συλληφθέντες έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.