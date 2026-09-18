Η απολογία της αθλήτριας Hyrox για τη διάρροια την ώρα του αγώνα: Viral οι «λερωμένες» εικόνες της

Snapshot Η αθλήτρια Joanna Wietrzyk αγωνίστηκε με σοβαρά προβλήματα διάρροιας στον αγώνα Hyrox στο Πεκίνο, προκαλώντας σφοδρή κριτική και viral εικόνες.

Η Wietrzyk ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί αναδρομικά από τον αγώνα, χάνοντας τους πόντους που κέρδισε.

Ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, ζήτησε συγγνώμη για τη διαχείριση του περιστατικού και οι διοργανωτές προχώρησαν σε απολύμανση και αντικατάσταση του πατώματος.

Η διοργάνωση παραδέχτηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υγιεινής δεν εφαρμόστηκαν σωστά, προκαλώντας ασάφεια και προβλήματα στις διαδικασίες.

Το Hyrox είναι ένας δημοφιλής διαγωνισμός γυμναστικής που συνδυάζει τρέξιμο και ασκήσεις υψηλής έντασης, που διεξάγεται σε εσωτερικούς χώρους και έχει διεθνή παρουσία από το 2017. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κριτική δέχθηκε η διοργάνωση του Hyrox στο Πεκίνο, αλλά και η νικήτρια Joanna Wietrzyk από την Αυστραλία, για την απόφασή τους να μην αποσυρθεί παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διάρροιας, με τις εικόνες της λερωμένης με ακαθαρσίες αθλήτριας να γίνονται viral.

A pesar de sufrir severos problemas fisiológicos e incontinencia durante la competencia en Pekín, la atleta Joanna Wietrzyk no abandonó la prueba, mantuvo la firmeza y se sobrepuso a las adversidades hasta conquistar la victoria.

https://t.co/sL5ohNBpHm — El Pergamino (@ElPergaminosv) September 14, 2026

Μετά τις αντιδράσεις, η Αυστραλή Joanna Wietrzyk εξέφρασε την «ειλικρινή συγγνώμη» της για το περιστατικό του Σαββάτου, αναφέροντας ότι θα έπρεπε να είχε «κάνει μια διαφορετική επιλογή» και να είχε αποχωρήσει από τη διοργάνωση.

Joanna Wietrzyk, peserta event kebugaran Hyrox di Beijing, jadi sorotan dunia karena diduga buang air besar (mencret) di celana saat berlomba.



Komunitas Hyroxworld dikritik netizen karena kru di lapangan membiarkan dia lanjut bertanding tanpa dihentikan demi higienitas dan… pic.twitter.com/JgJaP217vD — PeopleToday.co (@peopletodayco) September 14, 2026

Τώρα λέει πως θα αποσυρθεί αναδρομικά από την εκδήλωση και θα χάσει τα πόντους που κέρδισε.

RACE GONE TO SHIT: Aussie Joanna Wietrzyk shit herself mid-HYROX in China. Floor and gear covered. Event didn’t stop. Athletes slipped. Hygiene nightmare went viral. ✘ muddy mess https://t.co/Vt8p78djPY — The J-LATE Show (@THEJLATESHOW) September 14, 2026

Το βίντεο που δείχνει τη Wietrzyk να αγωνίζεται αφού είχε ακαθαρσίες προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την υγιεινή, με αποτέλεσμα ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, να ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

«Μετά το περιστατικό, η οργανωτική επιτροπή έκλεισε αμέσως και απομόνωσε την πληγείσα περιοχή και την πίστα και ολοκλήρωσε την ολοκληρωμένη απολύμανση», δήλωσαν οι διοργανωτές της Hyrox China.

Fakta Seputar Kemenangan Joanna Wietrzyk dan AWAL TABERAK BERAK



-Mengalami Gangguan Pencernaan Parah: Di tengah perlombaan Joanna mengalami fecal incontinence atau taberak berak akibat tingginya intensitas fisik.



-Alih-alih berhenti karena merasa malu atau lemas, dia terus… pic.twitter.com/mpxQJ5YO8o — mamam (@IcalBejedor) September 14, 2026

Πρόσθεσε ότι το πάτωμα στον χώρο θα αντικατασταθεί για την προστασία των μελλοντικών αθλητών.

Η Hyrox World ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «τα πρωτόκολλα που σχεδιάστηκαν για τον ανταγωνισμό και τη μαζική συμμετοχή έγιναν θολά, δημιουργώντας ασάφεια στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν και κατανοήθηκαν».

Τι είναι το Hyrox;

Το Hyrox είναι ένας δημοφιλής διαγωνισμός γυμναστικής που ξεκίνησε στη Γερμανία το 2017. Τώρα διεξάγεται σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και η πρώτη του έκδοση στην Κίνα έγινε στα τέλη του 2024.

Οι αγωνιζόμενοι τρέχουν πρώτα για περίπου ένα χιλιόμετρο και στη συνέχεια ολοκληρώνουν ασκήσεις φυσικής κατάστασης σε σταθμούς υψηλής έντασης.

Αυτά περιλαμβάνουν μια κωπηλατική μηχανή, έλκηθρο, άλματα burpee, ρίψεις ιατρικής μπάλας και βολάν ενώ κουβαλάτε μια σακούλα με άμμο. Εναλλάσσονται μεταξύ τρεξίματος και ασκήσεων.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αθλητικά γεγονότα, διεξάγεται σε εσωτερικούς χώρους.

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