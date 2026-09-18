Η απολογία της αθλήτριας Hyrox για τη διάρροια την ώρα του αγώνα: Viral οι «λερωμένες» εικόνες της
Η Αυστραλή δηλώνει τώρα ότι θα αποσυρθεί αναδρομικά, χάνοντας τους κερδισμένους πόντους
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- Η αθλήτρια Joanna Wietrzyk αγωνίστηκε με σοβαρά προβλήματα διάρροιας στον αγώνα Hyrox στο Πεκίνο, προκαλώντας σφοδρή κριτική και viral εικόνες.
- Η Wietrzyk ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί αναδρομικά από τον αγώνα, χάνοντας τους πόντους που κέρδισε.
- Ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, ζήτησε συγγνώμη για τη διαχείριση του περιστατικού και οι διοργανωτές προχώρησαν σε απολύμανση και αντικατάσταση του πατώματος.
- Η διοργάνωση παραδέχτηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υγιεινής δεν εφαρμόστηκαν σωστά, προκαλώντας ασάφεια και προβλήματα στις διαδικασίες.
- Το Hyrox είναι ένας δημοφιλής διαγωνισμός γυμναστικής που συνδυάζει τρέξιμο και ασκήσεις υψηλής έντασης, που διεξάγεται σε εσωτερικούς χώρους και έχει διεθνή παρουσία από το 2017.
Σφοδρή κριτική δέχθηκε η διοργάνωση του Hyrox στο Πεκίνο, αλλά και η νικήτρια Joanna Wietrzyk από την Αυστραλία, για την απόφασή τους να μην αποσυρθεί παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διάρροιας, με τις εικόνες της λερωμένης με ακαθαρσίες αθλήτριας να γίνονται viral.
Μετά τις αντιδράσεις, η Αυστραλή Joanna Wietrzyk εξέφρασε την «ειλικρινή συγγνώμη» της για το περιστατικό του Σαββάτου, αναφέροντας ότι θα έπρεπε να είχε «κάνει μια διαφορετική επιλογή» και να είχε αποχωρήσει από τη διοργάνωση.
Τώρα λέει πως θα αποσυρθεί αναδρομικά από την εκδήλωση και θα χάσει τα πόντους που κέρδισε.
Το βίντεο που δείχνει τη Wietrzyk να αγωνίζεται αφού είχε ακαθαρσίες προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την υγιεινή, με αποτέλεσμα ο συνιδρυτής της Hyrox, Moritz Fürste, να ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.
«Μετά το περιστατικό, η οργανωτική επιτροπή έκλεισε αμέσως και απομόνωσε την πληγείσα περιοχή και την πίστα και ολοκλήρωσε την ολοκληρωμένη απολύμανση», δήλωσαν οι διοργανωτές της Hyrox China.
Πρόσθεσε ότι το πάτωμα στον χώρο θα αντικατασταθεί για την προστασία των μελλοντικών αθλητών.
Η Hyrox World ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «τα πρωτόκολλα που σχεδιάστηκαν για τον ανταγωνισμό και τη μαζική συμμετοχή έγιναν θολά, δημιουργώντας ασάφεια στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν και κατανοήθηκαν».
Τι είναι το Hyrox;
Το Hyrox είναι ένας δημοφιλής διαγωνισμός γυμναστικής που ξεκίνησε στη Γερμανία το 2017. Τώρα διεξάγεται σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και η πρώτη του έκδοση στην Κίνα έγινε στα τέλη του 2024.
Οι αγωνιζόμενοι τρέχουν πρώτα για περίπου ένα χιλιόμετρο και στη συνέχεια ολοκληρώνουν ασκήσεις φυσικής κατάστασης σε σταθμούς υψηλής έντασης.
Αυτά περιλαμβάνουν μια κωπηλατική μηχανή, έλκηθρο, άλματα burpee, ρίψεις ιατρικής μπάλας και βολάν ενώ κουβαλάτε μια σακούλα με άμμο. Εναλλάσσονται μεταξύ τρεξίματος και ασκήσεων.
Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αθλητικά γεγονότα, διεξάγεται σε εσωτερικούς χώρους.