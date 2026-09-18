«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

Snapshot Ο Αφγανός αιτών πολιτικού ασύλου Σαρίφ Αχμάντζαι ξυλοκοπήθηκε άγρια από συγκρατούμενούς του στις φυλακές Κορυδαλλού και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο των φυλακών.

Ο Αχμάντζαι κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι μετέφερε το πτώμα και χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της γυναίκας για να κάνει αναλήψεις άνω των 10.000 ευρώ.

Η σύλληψή του βασίστηκε σημαντικά στην κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του, η οποία είχε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη των γεγονότων.

Στις φυλακές Κορυδαλλού επικρατεί δυσπιστία για την εκδοχή του Αχμάντζαι, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τυχόν αίτημά του για μεταφορά σε άλλο κέντρο κράτησης. Snapshot powered by AI

Ο Αφγανός αιτών πολιτικού ασύλου και πυγμάχος Σαρίφ Αχμάντζαι, 26 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος και έβαλε το σώμα της σε μια βαλίτσα, έχει ξυλοκοπηθεί άγρια από συγκρατούμενούς του, στη φυλακή Κορυδαλλού, αναφέρουν διαδικτυακά δημοσιεύματα, επικαλούμενα σωφρονιστικές πηγές.

Afghan asylum seeker and boxer Sharif Ahmadzai, 26, who murdered 38-year-old British aid worker Elisabeth Jane Ross and stuffed her body in a suitcase, has been badly beaten by fellow inmates at Greece’s Korydallos Prison.



Ross, from Edinburgh, had traveled to Athens to… pic.twitter.com/hSH6YjmylG — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2026

Η Ρος, από το Εδιμβούργο, είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να εργαστεί εθελοντικά σε ΜΚΟ που βοηθούν πρόσφυγες, άστεγους και άλλες ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα Αφγανούς και Ιρανούς.

Το πτώμα της βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, στις 18 Ιουλίου. Ο Αχμάντζαι μεταφέρθηκε στη φυλακή Κορυδαλλού τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με πηγή από το προσωπικό της φυλακής, όπως αναφέρει η ιρλανδική έκδοση της The Sun, οι συγκρατούμενοί του εξαπέλυσαν μία «άνευ προηγουμένου επίθεση» εναντίον του, λίγο μετά την άφιξή του, αφήνοντάς τον άγρια ξυλοκοπημένο, σε σημείο που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο της φυλακής.

Ο Αχμάντζαι έφτασε στη Μυτιλήνη το 2016, αργότερα δήλωσε ότι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ το 2023.

Στην απολογία του, πριν από την προφυλάκισή του, ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τη γυναίκα ήδη νεκρή στο διαμέρισμά της. Ομολόγησε ωστόσο ότι όχι μόνο ότι μετέφερε το σώμα της, αλλά και ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της για να κάνει ανάληψη περισσότερων από 10.000 ευρώ από μηχανήματα ΑΤΜ στην Αθήνα. Επίσης αποκάλυψε ότι ήταν ο αποστολέας παραπλανητικών μηνυμάτων από το τηλέφωνό της στην οικογένειά της και τους φίλους της.

«Ας πούμε ότι πολλοί άνθρωποι στον Κορυδαλλό δεν πιστεύουν την ιστορία του», ανέφερε μία πηγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Βρίσκεις κάποιον νεκρό, μετακινείς το σώμα του, κλέβεις τα χρήματά του, δεν ειδοποιείς τις αρχές... Είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς».

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του μετά την κατάθεση-βόμβα της Αμερικανίδας συζύγου του που αποδείχθηκε «κρίσιμη» για τη σύλληψη του Αχμαντζάι.

Δεν είναι σαφές εάν ο Αχμαντζάι έχει ασκήσει έφεση για τη μεταφορά του σε άλλο κέντρο κράτησης στην Ελλάδα.

«Για προφανείς λόγους αυτό είναι εμπιστευτικό», είπε η πηγή. «Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι η αίσθηση ότι δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια. Στον Κορυδαλλό υπάρχει ένας άρρητος κώδικας, ένα είδος συστήματος δικαιοσύνης, που διέπεται από τους πιο σκληρούς. Έχει νιώσει την πλήρη δύναμή του».

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