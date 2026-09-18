«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, αναφέρουν σωφρονιστικές πηγές

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αφγανός αιτών πολιτικού ασύλου Σαρίφ Αχμάντζαι ξυλοκοπήθηκε άγρια από συγκρατούμενούς του στις φυλακές Κορυδαλλού και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο των φυλακών.
  • Ο Αχμάντζαι κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
  • Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι μετέφερε το πτώμα και χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της γυναίκας για να κάνει αναλήψεις άνω των 10.000 ευρώ.
  • Η σύλληψή του βασίστηκε σημαντικά στην κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του, η οποία είχε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη των γεγονότων.
  • Στις φυλακές Κορυδαλλού επικρατεί δυσπιστία για την εκδοχή του Αχμάντζαι, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τυχόν αίτημά του για μεταφορά σε άλλο κέντρο κράτησης.
Snapshot powered by AI

Ο Αφγανός αιτών πολιτικού ασύλου και πυγμάχος Σαρίφ Αχμάντζαι, 26 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος και έβαλε το σώμα της σε μια βαλίτσα, έχει ξυλοκοπηθεί άγρια από συγκρατούμενούς του, στη φυλακή Κορυδαλλού, αναφέρουν διαδικτυακά δημοσιεύματα, επικαλούμενα σωφρονιστικές πηγές.

Η Ρος, από το Εδιμβούργο, είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να εργαστεί εθελοντικά σε ΜΚΟ που βοηθούν πρόσφυγες, άστεγους και άλλες ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα Αφγανούς και Ιρανούς.

Το πτώμα της βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, στις 18 Ιουλίου. Ο Αχμάντζαι μεταφέρθηκε στη φυλακή Κορυδαλλού τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με πηγή από το προσωπικό της φυλακής, όπως αναφέρει η ιρλανδική έκδοση της The Sun, οι συγκρατούμενοί του εξαπέλυσαν μία «άνευ προηγουμένου επίθεση» εναντίον του, λίγο μετά την άφιξή του, αφήνοντάς τον άγρια ξυλοκοπημένο, σε σημείο που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο της φυλακής.

Ο Αχμάντζαι έφτασε στη Μυτιλήνη το 2016, αργότερα δήλωσε ότι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ το 2023.

Στην απολογία του, πριν από την προφυλάκισή του, ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τη γυναίκα ήδη νεκρή στο διαμέρισμά της. Ομολόγησε ωστόσο ότι όχι μόνο ότι μετέφερε το σώμα της, αλλά και ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της για να κάνει ανάληψη περισσότερων από 10.000 ευρώ από μηχανήματα ΑΤΜ στην Αθήνα. Επίσης αποκάλυψε ότι ήταν ο αποστολέας παραπλανητικών μηνυμάτων από το τηλέφωνό της στην οικογένειά της και τους φίλους της.

«Ας πούμε ότι πολλοί άνθρωποι στον Κορυδαλλό δεν πιστεύουν την ιστορία του», ανέφερε μία πηγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Βρίσκεις κάποιον νεκρό, μετακινείς το σώμα του, κλέβεις τα χρήματά του, δεν ειδοποιείς τις αρχές... Είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς».

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του μετά την κατάθεση-βόμβα της Αμερικανίδας συζύγου του που αποδείχθηκε «κρίσιμη» για τη σύλληψη του Αχμαντζάι.

Δεν είναι σαφές εάν ο Αχμαντζάι έχει ασκήσει έφεση για τη μεταφορά του σε άλλο κέντρο κράτησης στην Ελλάδα.

«Για προφανείς λόγους αυτό είναι εμπιστευτικό», είπε η πηγή. «Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι η αίσθηση ότι δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια. Στον Κορυδαλλό υπάρχει ένας άρρητος κώδικας, ένα είδος συστήματος δικαιοσύνης, που διέπεται από τους πιο σκληρούς. Έχει νιώσει την πλήρη δύναμή του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ο Πούτιν σχεδιάζει επίθεση με drones ή πυραύλους εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Είχε συμβάλλει για να νιώσουμε περήφανοι ως Έλληνες

13:10ANNOUNCEMENTS

Εντυπωσιακή άνοδος 25 θέσεων για το University of Derby - Στο Νο33 του Ηνωμένου Βασιλείου ο στρατηγικός εταίρος του Mediterranean College!

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βαριές ποινές για τη φονική έκρηξη έξω από τράπεζα - Αθώος ο τρίτος κατηγορούμενος

13:04ANNOUNCEMENTS

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια πριν χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν στον Λίβανο - Τώρα επιζώντες περιγράφουν την «κόλαση»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Γνήσιο το βίντεο που δείχνει τους Χούθι με τα συντρίμμια του F-15 της Σαουδικής Αραβίας

12:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνομιλία με τον DJ Μάικλ Χάστλερ πριν ακυρωθεί η συνάντησή τους

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οργή από τους κωπηλάτες - Επέλεξαν ποτάμι με 500 κροκόδειλους για αγωνίσματα

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW

12:44LIFESTYLE

Lady Gaga: Νέα αποκάλυψη για την κόρη της - Γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελασσόνα - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Καρχαρίας 6 μέτρων κατασπάραξε άνδρα μπροστά σε λουόμενους - Αναζητούν την σορό του

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός στην Εύβοια - 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι 8 καλύτεροι υδατάνθρακες για την απώλεια λίπους, σύμφωνα με διαιτολόγους

12:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Βάζει τους θαυμαστές της να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θα πει στο ΟΑΚΑ - Η ψηφοφορία στο Spotify

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: 16χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Σκότωσε 2 μαθητές και αυτοκτόνησε

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

12:14LIFESTYLE

«Ένιωσα την ανάγκη να γυρίσω τον χρόνο πολύ πίσω» - Η φωτογραφία της Ρούλας Κορομηλά από τα 20 της και η εξομολόγηση για τον Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

10:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα τον αντικαταστήσει στο «The Voice»

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

11:41LIFESTYLE

MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απολογία της αθλήτριας Hyrox για τη διάρροια την ώρα του αγώνα: Viral οι «λερωμένες» εικόνες της

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Γεωργιάδης: Έτσι θα λειτουργεί το medwatch που θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών - Έχει μεγάλη ευθύνη η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης»

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Καρχαρίας 6 μέτρων κατασπάραξε άνδρα μπροστά σε λουόμενους - Αναζητούν την σορό του

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 4χρονη εντοπίστηκε μόνη της στον δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Οι Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν και «μονομαχούν» με το… «χαζοGPT»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ