Οι 8 καλύτεροι υδατάνθρακες για την απώλεια λίπους, σύμφωνα με διαιτολόγους

Προσπαθείτε να χάσετε λίπος; Αυτοί είναι οι υδατάνθρακες που οι διαιτολόγοι προτείνουν να προτιμάτε.

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Οι 8 καλύτεροι υδατάνθρακες για την απώλεια λίπους, σύμφωνα με διαιτολόγους
ΕΥ ΖΗΝ
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Δεν χρειάζεται να εξαλείψετε τους υδατάνθρακες από το πιάτο σας, για να χάσετε σωματικό λίπος. Το πιο ουσιαστικό ερώτημα είναι ποιες τροφές με υδατάνθρακες σάς βοηθούν να αισθάνεστε χορτάτοι και να διατηρείτε το θερμιδικό έλλειμμα που απαιτείται για την απώλεια λίπους.

Οι διαιτολόγοι προτείνουν γενικά τις ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές, που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, έναντι των ζαχαρούχων ροφημάτων, των αρτοσκευασμάτων και των επεξεργασμένων σνακ.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι υδατάνθρακες για την απώλεια λίπους;

Η λίστα περιλαμβάνει όσπρια, πατάτες, βρώμη, δημητριακά ολικής άλεσης, μούρα και πεπόνι, ολόκληρα φρούτα, γλυκοπατάτες και ποπ κορν. Αυτές οι τροφές δεν έχουν καταταχθεί επιστημονικά από την «καλύτερη» στη «χειρότερη». Το πλεονέκτημά τους είναι πρακτικό: οι φυτικές ίνες, το νερό, η πρωτεΐνη και ο όγκος της κάθε τροφής μπορούν να καταστήσουν ευκολότερη την τήρηση ενός διατροφικού πλάνου χαμηλότερων θερμίδων.

Ανεξάρτητες έρευνες υποστηρίζουν αυτήν την ερμηνεία, αντί για την άποψη ότι κάποιος συγκεκριμένος υδατάνθρακας «καίει» το λίπος. Μια μετα-ανάλυση διαπίστωσε μέτριες μειώσεις στο σωματικό βάρος, την περίμετρο της μέσης και την μάζα λίπους με την κατανάλωση οσπρίων (πλην της σόγιας). Τα ολόκληρα φρούτα ενδέχεται να υποστηρίξουν τη διατήρηση του βάρους ή μια μέτρια απώλεια, ενώ μελέτες για τα δημητριακά ολικής άλεσης δεν έχουν δείξει σταθερά αποτελέσματα απώλειας βάρους από μόνα τους.

λαχανικα φασολια οσπρια

Ποιους υδατάνθρακες να προτιμάτε για πιο εύκολη απώλεια βάρους

Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ημερήσια ποσότητα για κάποια συγκεκριμένη τροφή, που να εγγυάται την απώλεια λίπους. Τα παρακάτω αποτελούν πρακτικά παραδείγματα μερίδων και όχι ιατρικές οδηγίες.

ΤροφήΜερίδα / συχνότηταΠρόσθετα οφέλη υγείας
Φασόλια, φακές, ρεβίθια½–1 φλιτζάνι μαγειρεμένα, αρκετές φορές την εβδομάδα ή καθημερινάΦυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη. Υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και της καρδιάς
Πατάτες1 μέτρια, αρκετές φορές την εβδομάδαΚάλιο και βιταμίνη C. Προσφέρουν έντονο αίσθημα κορεσμού όταν είναι βραστές ή ψητές
Βρώμη40–50 γρ. (ξηρή μορφή), καθημερινά ή αρκετές φορές την εβδομάδαΟι φυτικές ίνες β-γλυκάνης υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα
Δημητριακά ολικής άλεσης, όπως καστανό ρύζι, κριθάρι ή κινόα½–1 φλιτζάνι (μαγειρεμένα) ανά γεύμα, 1–3 μερίδες την ημέραΦυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μέταλλα
Μούρα και πεπόνιΠερίπου 1 φλιτζάνι την ημέραΝερό, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Τα μούρα παρέχουν επίσης φυτικές ίνες
Ολόκληρα φρούτα1 μέτριο φρούτο ή περίπου 1 φλιτζάνι, 1–2 φορές την ημέραΦυτικές ίνες, βιταμίνες και νερό. Προσφέρουν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού σε σχέση με τον χυμό
Γλυκοπατάτα1 μέτρια, αρκετές φορές την εβδομάδαΦυτικές ίνες, κάλιο και β-καροτένιο
Ποπκόρν στον αέρα (χωρίς λάδι)Περίπου 3 φλιτζάνια ως σνακΦυτικές ίνες ολικής άλεσης και μεγάλος όγκος με σχετικά λίγες θερμίδες

Γιατί αυτοί οι υδατάνθρακες μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια λίπους;

Οι φυτικές ίνες και το νερό προσθέτουν όγκο χωρίς πολλές θερμίδες, ενώ οι φυτικές ίνες μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Τα όσπρια παρέχουν επίσης πρωτεΐνη. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να διευκολύνει τη μείωση της πρόσληψης τροφής χωρίς να νιώθετε συνεχώς πείνα.

Ο τρόπος προετοιμασίας παίζει επίσης ρόλο. Μια ψητή πατάτα διαφέρει πολύ από τις τηγανητές πατάτες. Η απλή βρώμη διαφέρει από τον χυλό βρώμης με πολλή ζάχαρη. Το ποπκόρν που φτιάχνεται με θερμό αέρα διαφέρει από το ποπκόρν που είναι γεμάτο βούτυρο ή ζαχαρούχες επικαλύψεις.

Είναι απαραίτητο να μειώσετε τους υδατάνθρακες για να χάσετε λίπος;

Όχι. Η απώλεια λίπους απαιτεί τη δαπάνη περισσότερης ενέργειας από αυτήν που προσλαμβάνετε σε βάθος χρόνου. Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων μπορεί να είναι αποτελεσματικές, αλλά δεν αποτελούν την μοναδική προσέγγιση.

Οι ειδικοί συνιστούν να δίνετε έμφαση:

  • στα ελάχιστα επεξεργασμένα δημητριακά ολικής άλεσης
  • στα φρούτα
  • στα λαχανικά
  • στα όσπρια
  • στα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και νερό

Η πιο χρήσιμη στρατηγική είναι συχνά η αντικατάσταση:

  • επιλέξτε βρώμη αντί για επεξεργασμένα δημητριακά
  • εκδοχές ολικής άλεσης αντί για λευκό ψωμί ή ρύζι
  • ψητή πατάτα αντί για τηγανητές πατάτες
  • φρούτα και απλό ποπκόρν αντί για σνακ με ζάχαρη

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι επιζήμια η κατανάλωση υδατανθράκων το βράδυ για την απώλεια λίπους;

Όχι από τη φύση της. Η συνολική πρόσληψη θερμίδων, η ποιότητα των τροφίμων και το γενικότερο διατροφικό πρότυπο έχουν μεγαλύτερη σημασία από την κατανάλωση υδατανθράκων μετά από μια συγκεκριμένη ώρα.

Τι γίνεται αν έχω διαβήτη;

Οι υδατάνθρακες με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά οι μερίδες και οι αντιδράσεις στο σάκχαρο του αίματος έχουν σημασία. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα για την μείωση της γλυκόζης θα πρέπει να εξατομικεύουν την πρόσληψη υδατανθράκων με τον γιατρό ή τον διαιτολόγο τους.

Συμπέρασμα

Οι καλύτεροι υδατάνθρακες για την απώλεια λίπους δεν είναι τροφές που “καίνε λίπος”. Είναι χορταστικές, ελάχιστα επεξεργασμένες επιλογές που μπορούν να κάνουν ευκολότερη τη διατήρηση ενός ελλείμματος θερμίδων, παρέχοντας παράλληλα χρήσιμα θρεπτικά συστατικά.

Όσπρια, βρώμη, δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα, πατάτες, γλυκοπατάτες και απλό ποπ κορν είναι καλές επιλογές, όταν οι μερίδες και η προετοιμασία ταιριάζουν με τους στόχους σας.

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