Αυστραλία: Καρχαρίας 6 μέτρων κατασπάραξε άνδρα μπροστά σε λουόμενους - Αναζητούν την σορό του

Τον πετούσε πέρα - δώθε σαν ψάρι, δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αυστραλία: Καρχαρίας 6 μέτρων κατασπάραξε άνδρα μπροστά σε λουόμενους - Αναζητούν την σορό του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία μήκους έξι μέτρων ενώ κολυμπούσε στην Παραλία Σορέντο στη Δυτική Αυστραλία.
  • Η σορός του άνδρα δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, παρά τις εκτεταμένες έρευνες από αέρος και θαλάσσης.
  • Η επίθεση συνέβη περίπου 50 μέτρα από την ακτή και έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες που περιέγραψαν τη σφοδρότητα του περιστατικού.
  • Το συμβάν ακολούθησε άλλες επιθέσεις καρχαρία στην ίδια περιοχή, με τέσσερις θανάτους από την αρχή του έτους στην Αυστραλία.
  • Μετά την επίθεση, όλες οι παραλίες υπό δικαιοδοσία του τοπικού συμβουλίου στη Δυτική Αυστραλία έκλεισαν για τους λουόμενους.
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Ένας άνδρας έχασε σήμερα τη ζωή του αφού τον κατασπάραξε καρχαρίας μήκους έξι μέτρων ενώ κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για το τελευταίο σε μια σειρά τέτοιων περιστατικών με καρχαρίες στη χώρα, που συνέβη μερικές μόλις ημέρες αφότου σέρφερ έπεσε θύμα επίθεσης στην ίδια πολιτεία.

Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν σε περιστατικό που σχετιζόταν με καρχαρία στα ανοικτά της Παραλίας Σορέντο γύρω στις 10.30 π.μ. (05.30 ώρα Ελλάδας). «Αναφέρθηκε ότι κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά της ακτής», δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα από αέρος και διά θαλάσσης για να τον εντοπίσουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός του.

Ο άνδρας δέχθηκε επίθεση σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την παραλία, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα. Νοσηλεύτρια που ήταν μπροστά στο περιστατικό δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι είδε τον καρχαρία να έχει «κατασπαράξει» τον άνδρα και τον «πετά πέρα-δώθε σαν ψάρι». Άλλη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο ABC ότι είδε αίμα στο νερό μετά την επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη μερικές ημέρες μετά την επίθεση σε 56χρονο σέρφερ στην Παραλία Γκλένφιλντ, σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων βορείως του Περθ. Ο άνδρας φέρεται να έχασε το πόδι του στην επίθεση. Από τις αρχές του έτους, η Αυστραλία έχει καταγράψει τέσσερις θανάσιμες επιθέσεις καρχαρία, δύο εκ των οποίων στα ανοικτά των δυτικών παραλίων της.

Η Παραλία Σορέντο είναι ένα δημοφιλές σημείο για κολύμπι και απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Περθ. Το τοπικό συμβούλιο δήλωσε ότι μετά την επίθεση έκλεισε για τους λουόμενους όλες τις παραλίες που είναι υπό τη δικαιοδοσία του.

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