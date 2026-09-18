«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό

Από το Κολωνάκι και το Ψυχικό στις φυλακές Κορυδαλλού

Κατερίνα Ρίστα

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο γιατρός που συνελήφθη μαζί με τη γυναίκα του δήλωσε ότι δεν είχε ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη και δεν κατανοεί τους λόγους της κράτησής του.
  • Ο γιατρός εισήλθε στη φυλακή ΣΤ’ πτέρυγα του Κορυδαλλού, ανέστειλε απεργία πείνας και δίψας και κρατείται σε καθεστώς προστασίας μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς.
  • Η γιατρός μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής και κρατείται επίσης σε καθεστώς προστασίας.
  • Η γιατρός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της φυλακής και ζήτησε πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις και οικονομικές καταθέσεις.
  • Στις γυναικείες φυλακές υπάρχει τεταμένο κλίμα, με άλλες κρατούμενες να αποφεύγουν την επαφή μαζί της.
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«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου, εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα».

Αυτά φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του γιατρού, Ηλία Θεοδωρόπουλου, όταν πέρασε στη ΣΤ’ πτέρυγα των φυλακών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Newsbomb. Μια δήλωση που προκαλεί οργή και σίγουρα δείχνει ότι δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι έχει συμβεί και για τι πράγμα κατηγορείται.

Κάτι βέβαια που αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο που τον κοίτα. Πηγές αναφέρουν στο newsbomb ότι είναι ανέκφραστος, αρκετά ψύχραιμος και εγκλιματίστηκε αρκετά γρήγορα στη φυλακή.

Το πρώτο πράγμα που είπε μπαίνοντας στη φυλακή είναι πως σπάει την απεργία πείνας και δίψας άλλωστε κατά την είσοδο του κρατούσε ένα μπουκάλι με νερό.

Αφού ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά οδηγήθηκε στο κελί του στη ΣΤ' Πτέρυγα , μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς. Όλοι βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

Την ίδια ώρα, η γιατρός φαίνεται πως αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη δυσκολία τη νέα πραγματικότητα. Από το Κολωνάκι και το Ψυχικό βρέθηκε στις γυναίκειες φυλακές Κορυδαλλού, περιτριγυρισμένη όχι από την καλή κοινωνία όπως είχε συνηθίσει αλλά από κατηγορούμενες για βαριά αδικήματα.

Στη φυλακή πέρασε τη συνέντευξη με τη διευθύντρια και τον αρχιφύλακα, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τη λειτουργία του καταστήματος κράτησης.

Οι ερωτήσεις της ήταν απολύτως πρακτικές, αλλά αποκαλύπτουν τις άμεσες ανάγκες της:

  • Πότε μπορεί να δέχεται επισκεπτήριο,
  • Ποιες ημέρες μπορούν να έρχονται οι δικοί της άνθρωποι,
  • Πώς μπορούν να της καταθέτουν χρήματα.

Η γιατρός κρατείται και εκείνη σε καθεστώς προστασίας μαζί με κατηγορούμενες για κακοποίηση παιδιών.

Θα προαυλίζεται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες κρατούμενες, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα τεταμένο κλίμα στις γυναικείες φυλακές. Μάλιστα, αναφέρεται πως άλλες κρατούμενες δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν.

Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που ήδη από χθες έχουν προφυλακιστεί,για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τη συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι τα δύο κινητά παρέμειναν κλειδωμένα επί μακρόν, τις ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με το Mega, το κινητό της 56χρονης γιατρού ξεκλειδώθηκε για 36 δευτερόλεπτα στις 15:27, δίχως να είναι γνωστό με ποιον επικοινώνησε, ενώ στις 15:33 δέχθηκε μία κλήση, την οποία δεν απάντησε.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο

Στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος μπαίνει στο μεταξύ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς δόθηκε εντολή για οικονομική έρευνα με επίκεντρο τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η έρευνα ξεκινά με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, ενώ θα ελεγχθεί το σύνολο των οικονομικών δεδομένων που αφορούν τους δύο γιατρούς, από τις περιουσιακές τους σχέσεις έως τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, η Αρχή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη διαβίβαση των σχετικών ευρημάτων στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Νέα στοιχεία παρουσιάζονται επίσης σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκεκριμένα για τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα οποία αποκαλύπτουν τα μοιραία λάθη που έκαναν οι γιατροί.

Όπως ανέφερε το Star, σύμφωνα με την έκθεση έμπειρου αστυνομικού που εξέτασε τα αρχεία του μηχανήματος στον υπολογιστή έχουν καταγραφεί λεπτό προς λεπτό οι μετρήσεις των ζωτικών παραμέτρων του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές της φλεβικής πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο σχετικό διάγραμμα που παρουσιάστηκε στο Star φαίνεται να έχει καταγραφεί σημαντική άνοδος της φλεβικής πίεσης του τραγουδιστή σε διαφορετικά στάδια της θεραπείας.

Η συγκεκριμένη ένδειξη θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτή από τhν γιατρό και να είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της θεραπείας, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.

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