«Συναγερμός 9»: Το σήμα κινδύνου που προειδοποίησε πέντε φορές πριν τον θάνατο Μαζωνάκη

Ένα ιατρικό μηχάνημα που χτυπάει επίμονα πέντε φορές για να προειδοποιήσει ότι το αίμα δεν επιστρέφει στον οργανισμό, και μια γιατρός που αντί να σταματήσει αμέσως τη θεραπεία, πατάει απλώς «παράκαμψη» και βγάζει φωτογραφίες. Αυτό είναι το ανατριχιαστικό σκηνικό πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της παράνομης συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της δικογραφίας που οδήγησαν στην προφυλάκιση των δύο εμπλεκομένων.

Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης IN-300, μαζί με τα ψηφιακά πειστήρια από τη στάση της υπεύθυνης γιατρού, έγειραν αποφασιστικά την πλάστιγγα για την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία , η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14:26. Ήταν η στιγμή που η συσκευή χτύπησε για πρώτη φορά. Στην οθόνη εμφανίστηκε ο «Συναγερμός 9», ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής ξεπερνά το μέγιστο ασφαλές όριο, πιστοποιώντας πως το αίμα είχε ήδη αρχίσει να αντλείται και να επιστρέφει.

Όμως, αντί να διακοπεί η διαδικασία ώστε να εξακριβωθεί το εμπόδιο, η αντίδραση ήταν το απλό πάτημα της παράκαμψης. Το μηχάνημα χτύπησε συνολικά πέντε φορές. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, η απάντηση στο τι έπραξε απέναντι στα διαδοχικά σήματα κινδύνου ήταν απλώς ότι έκανε skip.

Μηχανικό εμπόδιο ή θανατηφόρα θρόμβωση

Το λογισμικό του μηχανήματος περιέγραφε επακριβώς τα πιθανά αίτια και τα βήματα αποκατάστασης. Σε μια απλή περίπτωση, η αιτία εντοπίζεται σε μηχανικό κόλλημα: ένα τσακισμένο σωληνάκι ή ένας κλειστός σφιγκτήρας μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής επιστροφής. Αυτά επιλύονται μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το χειρότερο ενδεχόμενο αφορούσε τον σχηματισμό θρόμβου. Όπως εξήγησε ο καρδιολόγος κύριος Στεφανάδης, μιλώντας στο Mega, αν ο καθετήρας επιστροφής φράξει, το αίμα λιμνάζει. Η δημιουργία μεγάλου θρόμβου μέσα στο κύκλωμα μπορεί να οδηγήσει ταχύτατα σε μαζική πνευμονική εμβολή και θάνατο. Πρόκειται για μια ιατρική πράξη υψηλού κινδύνου, η οποία απαιτεί αυστηρά νοσοκομειακό περιβάλλον με συνεχή εποπτεία ομάδας εξειδικευμένων γιατρών, και όχι πρόχειρες παρεμβάσεις εκτός οργανωμένης μονάδας.

Διαβάστε επίσης