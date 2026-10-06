Flybai: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στα Εμιράτα ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Οι δικαστικές αρχές στο Άμπου Ντάμπι προτίθενται να ζητήσουν την επιβολή της μέγιστης προβλεπόμενης ποινής για τον συγκυβερνήτη της Flydubai που προσπάθησε να προκαλέσει αεροπορική τραγωδία. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ynet, ο Χαμάμ αλ Χαμάμι (Hamam al-Hammami) βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το φάσμα της θανατικής ποινής για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο της πτήσης χρησιμοποιώντας το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης. Σκοπός του ήταν να θέσει το αεροσκάφος υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ήθελε να το συντρίψει παρασύροντας στον θάνατο τους 174 επιβάτες που βρίσκονταν στην καμπίνα.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της έρευνας ρίχνουν φως σε μια ακόμη πιο ανατριχιαστική πτυχή της υπόθεσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο δράστης είχε σχεδιάσει μια αντίστοιχη τρομοκρατική επίθεση ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Κι όμως, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχέδιό του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο μοναδικός λόγος για την αναβολή ήταν η παρουσία ενός φίλου του στη συγκεκριμένη πτήση.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Το ιστορικό του πιλότου έκρυβε σοβαρές ενδείξεις ακραίας συμπεριφοράς πολύ πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο αλ Χαμάμι είχε χάσει τη δουλειά του στην Oman Air την προηγούμενη χρονιά. Η απόλυσή του προήλθε μέσα από έντονες ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για τις εξτρεμιστικές του απόψεις.

Μετά την απομάκρυνσή του προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσληφθεί στην Emirates. Η πόρτα της αεροπορικής βιομηχανίας δεν έκλεισε οριστικά γι' αυτόν, καθώς τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο δυναμικό της Flydubai.

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