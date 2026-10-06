Η απόκοσμη «Κοιλάδα με τις Κούκλες»: Το χωριό με τα σκιάχτρα και καμία γέννηση εδώ και 20 χρόνια

Snapshot Το χωριό Ναγκόρο στην Ιαπωνία έχει μόλις 30 κατοίκους και περίπου 350 σκιάχτρα σε φυσικό μέγεθος λόγω μετανάστευσης και γήρανσης πληθυσμού.

Η Τσουκίμι Αϊάνο δημιούργησε τα σκιάχτρα ως απάντηση στην ερήμωση του χωριού, κατασκευάζοντας ρεαλιστικές φιγούρες που απεικονίζουν καθημερινές δραστηριότητες και ανθρώπους του παρελθόντος.

Το πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού έκλεισε το 2012 και σήμερα γεμίζει με χειροποίητες φιγούρες που αναπαριστούν δασκάλους και μαθητές.

Στο χωριό υπάρχει μητρώο σκιάχτρων που καταγράφει τα ονόματα, την προσωπικότητα και την ιστορία κάθε φιγούρας.

Στο Ναγκόρο δεν έχει γεννηθεί παιδί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τον μαρασμό της κοινότητας. Snapshot powered by AI

Μοιάζει σαν ένα συνηθισμένο χωριό στην ιαπωνική ύπαιθρο, όμως με μία πιο προσεκτική ματιά αντιλαμβάνεσαι πως κάτι περίεργο έως απόκοσμο συμβαίνει...

Στο χωριό Ναγκόρο, στο νησί Σικόκου, όλα μοιάζουν φυσιολογικά, αλλά δεν είναι. Οι μητέρες με τα παιδιά, οι μαθητές, οι επιβάτες που περιμένουν υπομονετικά στη στάση του λεωφορείου, δεν είναι ζωντανοί κάτοικοι, αλλά σκιάχτρα.

Γνωστό ως «Χωριό των Σκιάχτρων», σε μια ορεινή περιοχή της επαρχίας Τοκουσίμα, οι αχυρένιες κούκλες είναι περισσότερες από τους ανθρώπους, που έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να δείχνουν φυσιολογικοί.

Η μετανάστευση, αλλά και η γήρανση του πληθυσμού, οδήγησε το χωριό σε μαρασμό, καθώς απέμειναν μόλις 30 κάτοικοι έναντι 350 σκιάχτρων σε φυσικό μέγεθος.

Πέρα όμως από το απόκοσμο, η ιδέα της Τσουκίμι Αϊάνο, έδωσε νέα πνοή στο χωριό, όπου δεν έχει γεννηθεί μωρό εδώ και πάνω από 20 χρόνια,.

In a small Japanese village, life-sized dolls have taken the place of people who once lived there. Located in Tokushima Prefecture's Iya Valley, Nagoro is a village known for its unusual residents: hundreds of handmade figures dressed as farmers, students, workers and villagers. The story began in the early 2000s when local artist Tsukimi Ayano returned to her childhood village. Nagoro had been losing residents as people died or moved away, leaving many homes and public spaces empty. Ayano initially made a scarecrow resembling her late father to protect her garden from birds. Over time, she began creating more dolls, using materials such as straw, cloth and old garments to recreate the people and activities of village life. Today, dolls sit at bus stops, stand in fields, gather outside buildings and appear along quiet roads. Their lifelike appearances can make visitors momentarily mistake them for actual people. One of the village's most striking sights is its former elementary school. The school closed in 2012 after its final two students graduated. Today, handmade figures of teachers and children occupy its classrooms, recreating a school day that can no longer take place. Other dolls depict people fishing by the river, working in the fields or carrying out ordinary village activities. But behind the unusual sight lies a deeper story. Nagoro's dolls reflect the challenges of rural depopulation in Japan, where aging communities are losing residents and younger generations are moving to cities. Through her creations, Ayano has preserved memories of the people who once called Nagoro home, transforming an almost deserted village into one of Japan's most unusual destinations. — Interesting World (@_fluxfeeds) September 12, 2026

Η γυναίκα, επέστρεψε στη γενέτειρά της και έφτιαξε ένα σκιάχτρο για το χωράφι της χρησιμοποιώντας τα ρούχα του πατέρα της. Παρατηρώντας ότι το σκιάχτρο συχνά εκλαμβανόταν ως πραγματικός άνθρωπος, εμπνεύστηκε να δημιουργήσει περισσότερα και άρχισε να κατασκευάζει απίστευτα ρεαλιστικές φιγούρες με κάθε είδους ενδυμασία, που εκτελούσαν κάθε είδους δραστηριότητες.

Σύντομα προστέθηκαν και άλλοι κάτοικοι, και τώρα υπάρχουν κάθε είδους σκιάχτρα σε όλη την περιοχή που κάνουν διάφορες σκανταλιές.

«Πάντα έφτιαχνα κούκλες ως χόμπι», δήλωσε η Αϊάνο στο ABC News. «Ποτέ δεν πίστευα ότι το χόμπι μου θα εξελισσόταν έτσι».

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του χωριού είναι το πρώην δημοτικό σχολείο του. Το σχολείο έκλεισε το 2012 μετά την αποφοίτηση των δύο τελευταίων μαθητών του. Σήμερα, χειροποίητες φιγούρες δασκάλων και παιδιών καταλαμβάνουν τις τάξεις του, αναδημιουργώντας μια σχολική μέρα που δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί.

Στο χωριό υπάρχει ένα βασικό μητρώο σκιάχτρων, στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα, η προσωπικότητα, η ιστορία και άλλες πληροφορίες για κάθε φιγούρα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τουρισμού Σικόκου.