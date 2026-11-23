Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστά κάτω από 25% και αμφισβητεί την πιθανότητα αυτοδυναμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καταγγέλλει την κυβέρνηση για διαφθορά, αναφέροντας ότι εννέα στις δέκα δημόσιες συμβάσεις γίνονται με απευθείας αναθέσεις και λίγες εταιρείες λαμβάνουν τα περισσότερα κονδύλια.

Ζητά να μην κλείσει η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια κατά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Κριτικάρει τη συγκέντρωση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε λίγα χέρια και υποστηρίζει ότι οι ενεργειακές κοινότητες δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Τονίζει ότι η διαφθορά επηρεάζει την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο, περιορίζοντας πόρους για δημόσια νοσοκομεία και σχολεία. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι η ΕΛΑΣ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο Flash TV, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαφθορά και την ενεργειακή πολιτική της.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας να μην κλείσει η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5.

«Πιο πιθανό να ξεπεράσουμε το 25% παρά να πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης»

Αναφερόμενος στους πολιτικούς συσχετισμούς ενόψει των επόμενων εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί πλέον να προσεγγίσει τα ποσοστά που κατέγραφε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς, όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει διαψεύσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού».

«Είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός έχει θέσει ως στόχο το 25%, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί ποσοστό κοντά στο 37%, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά ποσοστά της ΝΔ βρίσκονται κάτω από το 25%.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε πάντως ότι η εκλογική στρατηγική του κόμματός του δεν περιορίζεται στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. «Εμείς με αισιοδοξία απευθυνόμαστε στους πολίτες. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο για το πού θα πάει η χώρα», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής.

«Έχει υπαρξιακού χαρακτήρα προβλήματα η χώρα και νομίζω ότι η μόνη προοπτική διεξόδου και ελπίδας είναι η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

«Η διαφθορά μετατρέπεται σε οικονομική κρίση»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας και για τα ζητήματα διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειές της δεν περιορίζονται στην ηθική διάσταση, αλλά επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εννέα στις δέκα δημόσιες συμβάσεις πραγματοποιούνται με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, κάνοντας λόγο για 20 δισ. ευρώ στην εξαετία. Υποστήριξε επίσης ότι μόλις οκτώ εταιρείες έχουν λάβει τα δύο τρίτα των συμβάσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπόθεση του πρώην υπουργού Τσαβδαρίδη, καταγγέλλοντας ότι η κόρη του ευνοήθηκε σε διαδικασία σχετική με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημείωσε ότι, παρά την παραίτησή του από την κυβέρνηση, παραμένει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, γεγονός που, κατά τον ίδιο, δείχνει ότι «δεν ιδρώνει το αυτί τους».

«Κάθε ευρώ το οποίο λείπει από το δημόσιο ταμείο και κατευθύνεται στις τσέπες κάποιων ημετέρων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία που καταρρέουν, από τα δημόσια σχολεία», τόνισε.

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, η διαφθορά περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και επιβαρύνει το κόστος ζωής. «Δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς. Το πρόβλημα της διαφθοράς μετατρέπεται και σε οικονομική κρίση», ανέφερε.

«Έγκλημα να κλείσει η Πτολεμαΐδα 5 όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στη Δυτική Μακεδονία και στις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε «βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο», υποστηρίζοντας ότι πρώτα έκλεισαν οι λιγνιτικές μονάδες και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαβούλευση για το μέλλον της περιοχής.

Ειδικά για την Πτολεμαΐδα 5, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της διατήρησής της σε λειτουργία, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση.

«Είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρέπει να κλείσει η μονάδα, τουλάχιστον όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της ενεργειακής κρίσης», δήλωσε, εξηγώντας ότι μπορεί να λειτουργεί ως εφεδρεία για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών τιμών φυσικού αερίου.

Διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την προοπτική της απανθρακοποίησης, αλλά θεωρεί αναγκαία μια ομαλή μετάβαση, με επαρκείς υποδομές και εξασφαλισμένη ενεργειακή επάρκεια.

«Ελντοράντο φωτοβολταϊκών σε λίγα χέρια»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία, καταγγέλλοντας τη συγκέντρωση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στα χέρια λίγων επιχειρηματικών ομίλων.

Υποστήριξε ότι οι ενεργειακές κοινότητες, που θεσμοθετήθηκαν επί της κυβέρνησής του το 2018 με στόχο την ενίσχυση των αυτοπαραγωγών, των συνεταιρισμών και της αυτοδιοίκησης, χρησιμοποιήθηκαν τελικά προς όφελος μεγάλων εταιρειών.

«Η γη, η οποία θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί και να έχει αποδοθεί σε νέους αγρότες προκειμένου να παράγουν, έχει μετατραπεί σε ένα Ελντοράντο φωτοβολταϊκών που ανήκει σε πάρα πολύ λίγα χέρια με ευθύνη της κυβέρνησης», σημείωσε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα έπρεπε να αξιοποιείται ώστε οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν μηδενικό ενεργειακό κόστος, ως ανταπόδοση για τη συμβολή της περιοχής στην ηλεκτροδότηση της χώρας επί δεκαετίες.

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