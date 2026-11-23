Snapshot Σε μία εβδομάδα, καταγράφηκαν 1.286 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε όλη τη χώρα, με 18.435 συνολικούς ελέγχους.

Η Αττική είχε τον μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων με 635 περιπτώσεις, ακολουθούμενη από την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την ενίσχυση της χρήσης κράνους ως μέσο προστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 1.280 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους καταγράφηκαν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας με σύνθημα «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο να περιοριστεί η επικίνδυνη συνήθεια της οδήγησης δικύκλων χωρίς κράνος, αλλά και να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες και οι χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.

Περισσότεροι από 18.400 έλεγχοι σε επτά ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., από τις 16 έως και τις 22 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18.435 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 1.190 παραβάσεις σε οδηγούς και επιπλέον 96 σε επιβάτες.

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

812 οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων και 9 εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.

93 επιβάτες δικύκλων.

377 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Συνολικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 1.286.

Η Αττική στην πρώτη θέση των παραβάσεων

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβάσεων καταγράφηκε στην Αττική, όπου βεβαιώθηκαν 635 περιπτώσεις μη χρήσης κράνους. Ακολουθούν η Κρήτη με 117 και τα Ιόνια Νησιά με 111 παραβάσεις.

Η εικόνα ανά περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:

Αττική: 635

Κρήτη: 117

Ιόνια Νησιά: 111

Δυτική Ελλάδα: 103

Θεσσαλονίκη: 60

Πελοπόννησος: 55

Θεσσαλία: 54

Στερεά Ελλάδα: 38

Κεντρική Μακεδονία: 30

Νότιο Αιγαίο: 21

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 21

Βόρειο Αιγαίο: 18

Ήπειρος: 17

Δυτική Μακεδονία: 6

Τσουχτερά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος με τον νέο ΚΟΚ

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση χρήσης κράνους.

Συγκεκριμένα:

Οδηγοί δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Επιβάτες δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ.

Οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.: Πρόστιμο 30 ευρώ.

Οι ίδιες κυρώσεις για τους οδηγούς δικύκλων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που δεν φροντίζουν για την ασφάλεια του επιβάτη τους, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προβλέπονται αυστηρότερες ποινές.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει αποκλειστικά εισπρακτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί κυρίως στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέσου προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί των υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στους επαγγελματίες διανομείς, καθώς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση δικύκλων.

Το μήνυμα της εκστρατείας παραμένει σαφές: η χρήση κράνους δεν είναι μια τυπική υποχρέωση απέναντι στον νόμο, αλλά μια απαραίτητη επιλογή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

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