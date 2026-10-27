Νέος Κ.Ο.Κ.: Πάνω από 1.400 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Snapshot Η Αττική σημείωσε τις περισσότερες παραβάσεις, με 515 συνολικά.

Από τις παραβάσεις, 795 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων και 540 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζεται με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16.894 έλεγχοι κατά την περίοδο 19-25 Οκτωβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν σε όλη τη χώρα από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16.894 έλεγχοι, με την Αττική να καταγράφει τις περισσότερες παραβάσεις, συνολικά 515.

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, 795 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 88 επιβάτες δικύκλων και 540 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), ενώ καταγράφηκαν επιπλέον 89 παραβάσεις σε επιβάτες. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική χρήση πιστοποιημένου κράνους.