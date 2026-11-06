Χρυσό κράνος βρέθηκε σε τάφο 4.500 ετών: Το παλαιότερο σύμβολο εξουσίας στην ιστορία

Χρυσό κράνος ηλικίας περίπου 4.500 ετών ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αριστουργήματα της αρχαιολογίας της Μεσοποταμίας. Το σπάνιο αυτό αντικείμενο ανακαλύφθηκε σε έναν τάφο της αρχαίας πόλης Ουρ, στο σημερινό Ιράκ, και προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών εξαιτίας της εξαιρετικά λεπτομερούς επεξεργασίας του αλλά και του πρωτοποριακού σχεδιασμού του.

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