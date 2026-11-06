Ελευσίνα: Παρέσυρε γυναίκα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, χτύπησε δύο ΙΧ και εξαφανίστηκε

Snapshot Στην Ελευσίνα, γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Ο οδηγός παρέσυρε τη γυναίκα, χτύπησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και διέφυγε χωρίς να παράσχει βοήθεια.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένεια ζητά από όποιον έχει πληροφορίες για το περιστατικό ή τον οδηγό να επικοινωνήσει μαζί τους. Snapshot powered by AI

Αγωνιώδη έκκληση απευθύνει η οικογένεια γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη στην Ελευσίνα, το πρωί της Πέμπτης (5/11), ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με δημόσια ανάρτηση συγγενικού της προσώπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί, στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, στην έξοδο προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Παρέσυρε τη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και χτύπησε δύο αυτοκίνητα

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο οδηγός παρέσυρε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να την εκτοξεύσει στο οδόστρωμα. Αντί να σταματήσει και να τη βοηθήσει, επέλεξε να αναπτύξει ταχύτητα και να εξαφανιστεί από το σημείο.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, μάλιστα, φέρεται να συγκρούστηκε και με δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, προτού απομακρυνθεί.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένειά της, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι συγγενείς της απευθύνουν έκκληση σε όποιον βρισκόταν στο σημείο την ώρα του τροχαίου και είδε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του οδηγού, είτε συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας είτε τα χαρακτηριστικά του οχήματος, να επικοινωνήσει μαζί τους.