Νέα στοιχεία για τις επί δεκαετίες έρευνες των αμερικανικών αρχών σχετικά με αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) έρχονται στο φως μέσα από την αποδέσμευση δεκάδων απόρρητων εγγράφων και στρατιωτικών βίντεο από το Πεντάγωνο και τη CIA.

Η συλλογή, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 20 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει 40 έγγραφα και τρία βίντεο, τα οποία καταγράφουν περιστατικά από το 1952 έως το 2026. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταγραφές στρατιωτικών αισθητήρων από τη Μέση Ανατολή, μια ανεξήγητη κίνηση αντικειμένου με ταχύτητα περίπου 2.650 χιλιομέτρων την ώρα πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ, αλλά και ιστορικές αναφορές για εμφανίσεις ιπτάμενων δίσκων κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης έκθεση 494 σελίδων της εταιρείας Bigelow Aerospace, η οποία περιγράφει πρόγραμμα του Πενταγώνου για τη διερεύνηση UFO, ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει τα ευρήματα, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να σχηματίσουν οι ίδιοι άποψη μελετώντας τα αρχεία.

Ακολουθούν δέκα από τις πιο αξιοσημείωτες αποκαλύψεις.

The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering. https://t.co/Eq5JxI2O65 https://t.co/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026

1. Τρία νέα στρατιωτικά βίντεο UFO από τη Μέση Ανατολή

Τρία βίντεο που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως καταγράφουν άγνωστα αντικείμενα στη Μέση Ανατολή, το 2020, το 2023 και το 2026.

Οι εικόνες προέρχονται από θερμικές κάμερες και συστήματα νυχτερινής όρασης και διαβιβάστηκαν από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο γραφείο AARO του Πενταγώνου, που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση ανώμαλων φαινομένων σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς.

Το συντομότερο βίντεο, διάρκειας 13 δευτερολέπτων, καταγράφει μια κάμερα να παρακολουθεί ένα αντικείμενο, διατηρώντας το κοντά στο κέντρο της εικόνας.

Σε δεύτερο βίντεο, διάρκειας 20 δευτερολέπτων, ένα αντικείμενο εμφανίζεται από τα δεξιά και κινείται προς τα αριστερά, ενώ η κάμερα μετακινείται και κάνει ζουμ για να το παρακολουθήσει.

Το τρίτο και μεγαλύτερο βίντεο, διάρκειας 54 δευτερολέπτων, δείχνει περισσότερα αντικείμενα να κινούνται στον ουρανό. Η κάμερα εστιάζει σε δύο από αυτά, τα οποία φαίνεται να ανεβαίνουν διαγώνια, πριν χαθούν προσωρινά από το οπτικό πεδίο.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρινίζουν ότι οι περιγραφές των βίντεο δεν αποτελούν οριστικό συμπέρασμα για τη φύση των αντικειμένων.

2. Ραντάρ κατέγραψε αντικείμενο με ταχύτητα 2.650 χλμ./ώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια καταγραφή πολιτικού ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας στις δυτικές ΗΠΑ, το 2023.

Το σύστημα κατέγραψε οκτώ ανεξήγητες ενδείξεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε απόσταση περίπου 62 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 84 δευτερόλεπτα.

Το εκτιμώμενο ύψος του αντικειμένου κυμαινόταν μεταξύ 55.000 και 70.000 ποδιών, δηλαδή αρκετά υψηλότερα από το συνηθισμένο ύψος πτήσης των εμπορικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών του Πενταγώνου, εάν και οι οκτώ ενδείξεις προέρχονταν από το ίδιο αντικείμενο, αυτό θα κινούνταν με ταχύτητα περίπου 2.650 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή περίπου 2,5 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Οι ερευνητές εκτίμησαν επίσης ότι το αντικείμενο πραγματοποίησε απότομη στροφή 39 μοιρών.

Ωστόσο, επειδή το ραντάρ ανανέωνε τις καταγραφές του κάθε 12 δευτερόλεπτα, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι ενδείξεις αφορούσαν το ίδιο ιπτάμενο αντικείμενο. Η υπόθεση παραμένει ανεξήγητη.

3. Ο σχεδιαστής των κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2 και SR-71 είδε UFO

Στις 16 Δεκεμβρίου 1953, ο Clarence «Kelly» Johnson, κορυφαίος μηχανικός της Lockheed και μετέπειτα σχεδιαστής των κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2 και SR-71 Blackbird, ανέφερε ότι παρατήρησε ένα σκοτεινό αντικείμενο σε σχήμα ημισελήνου κοντά στο ράντσο του, στην Καλιφόρνια.

Μέσα από κιάλια οκταπλάσιας μεγέθυνσης, υποστήριξε ότι είδε το αντικείμενο να αιωρείται ακίνητο για περίπου τρία λεπτά και στη συνέχεια να απομακρύνεται προς τα δυτικά.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της νέας αποκάλυψης είναι ότι την ίδια ακριβώς στιγμή, ένα πλήρωμα αμερικανικού ναυτικού αεροσκάφους WV-2 που πετούσε στην περιοχή ανέφερε ότι είχε δει το ίδιο αντικείμενο από αέρος.

Οι δύο ανεξάρτητες μαρτυρίες περιέγραφαν παρόμοιο σχήμα, θέση και απότομη απομάκρυνση του αντικειμένου προς τη θάλασσα.

Παρά τις αναφορές, το πρόγραμμα Project Blue Book της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πιθανότατα για φακοειδές σύννεφο.

4. Η CIA είχε συγκεντρώσει 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους»

Ένα έγγραφο του 1952 αποκαλύπτει ότι η CIA είχε καταγράψει περίπου 1.500 αναφορές για ιπτάμενους δίσκους από το 1947.

Μόνο τον Ιούλιο του 1952 είχαν αναφερθεί περίπου 250 περιστατικά, γεγονός που οδήγησε την υπηρεσία πληροφοριών στη σύνταξη ειδικής ενημερωτικής έκθεσης.

Οι αναλυτές εξέτασαν τέσσερις πιθανές εξηγήσεις: λανθασμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή αεροσκαφών, φυσικά οπτικά φαινόμενα, μυστικά σοβιετικά ή αμερικανικά οπλικά προγράμματα και εξωγήινα σκάφη.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 10% έως 20% των περιστατικών δεν μπορούσε να εξηγηθεί.

Σε συνοδευτικό υπόμνημα, ο τότε διευθυντής της CIA, Walter B. Smith, προειδοποιούσε ότι το κύμα αναφορών μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, αλλά και να αξιοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο ψυχολογικού πολέμου.

5. UFO πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Μοντάνα

Αρκετά από τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία αφορούν εμφανίσεις ανεξήγητων αντικειμένων κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αεροπορική βάση Malmstrom στη Μοντάνα, όπου είχαν καταγραφεί επανειλημμένα φωτεινοί δίσκοι και παράξενα φώτα πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε τον Μάρτιο του 1967, όταν δέκα πυρηνικοί πύραυλοι Minuteman τέθηκαν ξαφνικά εκτός λειτουργίας, ενώ φρουροί ασφαλείας ανέφεραν ότι είδαν έναν φωτεινό δίσκο να αιωρείται πάνω από την είσοδο ενός σιλό.

Αντίστοιχες αναφορές καταγράφηκαν και το 1975, όταν άγνωστα αντικείμενα φέρεται να εισήλθαν επανειλημμένα στον εναέριο χώρο πάνω από πυραυλικές εγκαταστάσεις της Μοντάνα, προκαλώντας κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών.

Σε διαφορετικό περιστατικό, το 1957, δύο έφηβοι στο Μίσιγκαν ανέφεραν ότι είδαν ένα ασημόγκριζο αντικείμενο σε σχήμα καμπάνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό Enrico Fermi.

6. Πέντε ψαράδες είδαν άγνωστο αντικείμενο κοντά στη Μασαχουσέτη

Ένα στρατιωτικό έγγραφο του Οκτωβρίου 1957 καταγράφει την αναφορά πέντε ψαράδων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είδαν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται πάνω από τη θάλασσα, κοντά στο νησί Martha's Vineyard.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 800 γιάρδων από το νησί και καταγράφηκε σε οκτασέλιδη έκθεση στρατιωτικών πληροφοριών.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται σκίτσο του αντικειμένου και μαρτυρίες για το σχήμα, τη θέση και την κίνησή του πάνω από το νερό.

7. Στρατιωτικοί ερευνητές στο μυστηριώδες Skinwalker Ranch

Ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία αφορά την αποστολή εν ενεργεία στρατιωτικών στο Skinwalker Ranch της Γιούτα, μια έκταση περίπου 480 στρεμμάτων που έχει συνδεθεί με πολυάριθμες αναφορές ανεξήγητων φαινομένων.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα αρχεία, προηγούμενη εξαετής έρευνα στην περιοχή, από το 1996 έως το 2002, είχε καταγράψει περίπου 70 περιστατικά, μεταξύ των οποίων φωτεινές σφαίρες, ιπτάμενα αντικείμενα, εξαφανίσεις βοοειδών και ανεξήγητες φωνές.

Τον Ιούνιο του 2009, τρεις στρατιωτικοί ερευνητές και ένας σύμβουλος του προγράμματος επισκέφθηκαν την περιοχή.

Κατά την πρώτη νύχτα, η ομάδα ανέφερε απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου πέντε βαθμούς, ενώ ορισμένα μέλη της περιέγραψαν ένα έντονο αίσθημα δυσφορίας.

Αργότερα, χρησιμοποιώντας γυαλιά νυχτερινής όρασης, εντόπισαν μια φωτεινή πηγή που αιωρούνταν στον αέρα. Ωστόσο, οι τέσσερις παρατηρητές περιέγραψαν διαφορετικά σχήματα: κύκλο, οβάλ, ορθογώνιο και ρόμβο.

8. Σχέδιο για δημόσιες συζητήσεις που θεωρούσαν δεδομένη την ύπαρξη εξωγήινων

Η έκθεση της Bigelow Aerospace περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο σχέδιο με την ονομασία «Project Forum».

Προέβλεπε τη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων σε πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, με στόχο την ενίσχυση της αποδοχής των UFO από την κοινωνία.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι διοργανωτές σχεδίαζαν να αντιμετωπίζουν την ύπαρξη UFO και τις επισκέψεις εξωγήινων ως δεδομένο γεγονός.

Μάλιστα, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονταν ότι το ερώτημα εάν τα φαινόμενα είναι πραγματικά δεν θα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης.

Οι συζητήσεις θα επικεντρώνονταν στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και η κοινωνία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

Ωστόσο, στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δεν υπάρχει ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ενέκρινε ή υλοποίησε τελικά το συγκεκριμένο σχέδιο.

9. Η μυστική λίστα του γερουσιαστή Harry Reid και η άρνηση του Πενταγώνου

Στις 24 Ιουνίου 2009, ο τότε επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Harry Reid, απέστειλε εμπιστευτική επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας William Lynn III.

Στην επιστολή έκανε λόγο για ιδιαίτερα ευαίσθητα και ασυνήθιστα ευρήματα που σχετίζονταν με την αεροδιαστημική τεχνολογία και ζήτησε να τεθούν υπό αυστηρό καθεστώς απορρήτου.

Η πρότασή του προέβλεπε πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία μόνο για 14 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο απέρριψε το αίτημα. Στις 13 Νοεμβρίου 2009, η αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA), Letitia Long, έκρινε ότι η μη διαβαθμισμένη επιστημονική έρευνα δεν μπορούσε να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς μυστικότητας.

Σε υπόμνημα του Δεκεμβρίου 2010, στελέχη της DIA χαρακτήρισαν μάλιστα το έργο της εταιρείας περιορισμένης αξίας για την υπηρεσία.

10. Σχέδια για υπόγειο θησαυροφυλάκιο UFO στη Νεβάδα

Η τελευταία αποκάλυψη αφορά σχέδια της Bigelow Aerospace για την κατασκευή μιας υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης στο συγκρότημά της, στο North Las Vegas.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του Μαΐου 2009 προέβλεπαν έναν υπόγειο χώρο περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων, σε βάθος 4,5 έως 6 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η εγκατάσταση θα διέθετε τοίχους πάχους περίπου 90 εκατοστών και βαριές χαλύβδινες πόρτες.

Σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, ο χώρος προοριζόταν για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστών», με την έκθεση να αναφέρεται σε ανακτημένα αντικείμενα και βιολογικά δείγματα.

Ωστόσο, στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο υπόγειο θησαυροφυλάκιο κατασκευάστηκε ποτέ.

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