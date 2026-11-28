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Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Κορωπί, εκεί όπου ένας νεαρός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου υπό άγνωστες συνθήκες τις οποίες διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

Το δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Λαυρίου (Παιανίας - Μαρκοπούλου) στον Δήμο Κρωπίας, κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το σημείο, το όχημα κινούνταν σε τμήμα του δρόμου με απανωτές στροφές, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λευκού Peugeot 206 που οδηγούσε.

Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του, ξήλωσε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, παρέσυρε έναν πίνακα της ΔΕΗ και κατέληξε σε ένα χωράφι, τουλάχιστον 10 μέτρα από τον δρόμο, γεγονός που καταδεικνύει ότι κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν διασωστικά εργαλεία για να κόψουν την πόρτα του οχήματος, καθώς και τη ζώνη ασφαλείας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον νεαρό άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.