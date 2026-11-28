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Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένα από τα «πιστόλια» της Greek Mafia, ο επονομαζόμενος κι ως «Κινέζος», ο ένας από τους δύο εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού στον κόσμο της νύχτας ως «Ζαμπόν», ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο.

Ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου στα κατεχόμενα της Κύπρου, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις τουρκοκυπριακές Αρχές. Εκεί, κρυβόταν για περίπου 13 μήνες πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να πέσει στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Πρόκειται για τον δεύτερο καταζητούμενο για την υπόθεση της δολοφονίας ενός από τα ηγετικά στελέχη της Greek Mafia, καθώς οι ελληνικές Αρχές τον αναζητούσαν με ένταλμα σύλληψης.

Μάλιστα, η ταυτοποίησή του φέρεται να προέκυψε μέσα από τέσσερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία αποτύπωσαν τις κινήσεις των δύο εκτελεστών μετά το αιματηρό χτύπημα, ακόμη και την καταστροφή των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο επονομαζόμενος «Κινέζος» χαρακτηρίζεται ως αρχιεκτελεστής του «Έντικ», επικεφαλής της ρωσόφωνης ομάδας που έχει εμπλακεί στον πόλεμο της Greek Mafia για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης τσιγάρων και φέρεται να βρίσκεται στο Ντουμπάι, απ' όπου και διευθύνει την οργάνωσή του.

Η σύλληψη στα κατεχόμενα και το κώλυμα με τη Δικαιοσύνη

Η σύλληψή του, ωστόσο, στα κατεχόμενα είχε προκαλέσει ένα σύνθετο νομικό ζήτημα για την παράδοσή του στην Ελλάδα, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το εκεί καθεστώς και δεν μπορούσε να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία συνεργασίας με τις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, ο Αλεξέι Σόκπα εντοπίστηκε στις 24 Αυγούστου του 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο, στην επαρχία Κερύνειας, ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην τουρκοκυπριακή «Αστυνομία».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι παρέμενε στην περιοχή χωρίς νόμιμη άδεια, καθώς η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου Κερύνειας, ο 43χρονος βρισκόταν παράνομα στα κατεχόμενα επί 389 ημέρες.

Κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον Ιούλιο του 2026 εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή κοντά στην Τύμπου, πέρασε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια επέστρεψε στα κατεχόμενα από το ίδιο σημείο.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο καιρό παρέμεινε στις ελεύθερες περιοχές, πού κινήθηκε και με ποιους συναντήθηκε.

Τα τέσσερα βίντεο που αποκάλυψαν τους εκτελεστές του Ζαμπούνη

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας φέρονται να έπαιξαν τέσσερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή των ελληνικών Αρχών. Το οπτικό υλικό κατέγραψε τις κινήσεις των δύο δραστών μετά την εκτέλεση, αλλά και τις προσπάθειές τους να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της εγκληματικής ενέργειας.

Στο πρώτο βίντεο εμφανίζονται οι δύο άνδρες λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία να κατευθύνονται προς ένα σπίτι-κρησφύγετο.

Το δεύτερο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει τις κινήσεις τους σε κατοικία στην οδό Μέντας, στον Ασπρόπυργο, όπου κατέφυγαν μετά το χτύπημα. Είναι πλέον ημέρα και οι δύο άνδρες φορούν ρούχα που παραπέμπουν στην εμφάνιση των εκτελεστών του Ζαμπούνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο σακίδιο που κρατά ο ένας από τους δύο, κατά την είσοδό του στο σπίτι, βρίσκονται τα δύο καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτέλεση.

Στα επόμενα βίντεο, από τις κάμερες ασφαλείας του ίδιου κρησφύγετου, οι δύο δράστες εμφανίζονται στο υπόγειο να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πριόνι για να καταστρέψουν τα όπλα τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο συνομιλεί στα ρωσικά με άγνωστο πρόσωπο και του αναφέρει ότι έχουν «καθαρίσει» όλα τα πειστήρια.

Στο τελευταίο οπτικό υλικό εμφανίζεται μόνο ένας από τους δύο εκτελεστές. Η καθαρή εικόνα του προσώπου του αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίησή του.

Η ταυτοποίηση μέσω της υπηρεσίας ασύλου

Το συγκεκριμένο βίντεο αξιοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για να αντιπαραβληθεί με φωτογραφία που υπήρχε σε αίτηση την οποία είχε υποβάλει ο 43χρονος στην υπηρεσία ασύλου.

Με αυτόν τον τρόπο οι αστυνομικοί φέρεται να κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον Αλεξέι Σόκπα, να συνδέσουν την παρουσία του με τη δολοφονία και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του την 1η Αυγούστου, έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για τον Αλεξέι Σόκπα, του Αρκάντι και της Ναδέζντα, γεννημένο στις 7 Αυγούστου 1983 στη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή της, η Αστυνομία τον περιέγραφε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος, αλλά και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής του σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Η εκτέλεση του «Ζαμπόν» με 97 κάλυκες

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού, στον Νέο Κόσμο.

Οι δράστες προσέγγισαν το αυτοκίνητό του και τον «γάζωσαν» με τα καλάσνικοφ. Στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 97 κάλυκες, ενώ ένας από τους εκτελεστές πλησίασε το όχημα, άνοιξε την πόρτα και πυροβόλησε το θύμα με πιστόλι για να σιγουρευτούν ότι τον είχαν βγάλει από τη μέση.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε αργότερα καμένο στη λεωφόρο Αθηνών.

Ο Ζαμπούνης ήταν ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για τη δράση εγκληματικών ομάδων. Το 2018 είχε επιζήσει από προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στον Πειραιά.

Η εκτέλεσή του συνδέθηκε με τον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων της Greek Mafia για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων, με το λαθρεμπόριο τσιγάρων να αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία σύγκρουσης.

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