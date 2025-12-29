Προσωρινά κρατούμενος ο 35χρονος για συμμετοχή στη δολοφονία Ζαμπούνη - Αρνείται τις κατηγορίες

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 35χρονος, που φέρεται να ανήκε στον στενό κύκλο γνωστού κακοποιού με το προσωνύμιο «Έντικ», καθώς μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, η οποία διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο 35χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην εν ψυχρώ εκτέλεση, ισχυριζόμενος ότι την επίμαχη χρονική στιγμή δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και επικαλούμενος άλλοθι.

Οι εξηγήσεις που παρείχε, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις δικαστικές Aρχές. Ανακριτής και εισαγγελέας, αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στα Καλύβια Αττικής, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα των υπηρεσιών που αποκαλούνται «ελληνικό FBI». Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση Ζαμπούνη, ενώ ταυτόχρονα καταζητούνταν, καθώς έχει καταδικαστεί ερήμην σε κάθειρξη 35 ετών για άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

