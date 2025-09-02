Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος που συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων και φερόμενο δεξί χέρι του διαβόητου «Έντικ», ο οποίος παραμένει ασύλληπτος στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος, εις βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα σοβαρά αδικήματα, εντοπίστηκε την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, ύστερα από κινηματογραφική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο 36χρονος – γνώστης πολεμικών τεχνών – είχε αναλάβει τον ρόλο εκφοβισμού και ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων. Κατά την απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με εγκληματική οργάνωση, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ» ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ χαρακτήρισε την καταγγελία περί εκβιασμού ως προσωπική διαφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου, όταν σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 15 ατόμων που κατηγορούνταν για εκβιασμούς και επιθέσεις ακόμη και κατά κρατουμένων στις φυλακές.