«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Τα τελευταία λόγια μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία

Η άτυχη δασκάλα σε σχολείο του Ναυπλίου, που λάτρευε το βουνό και τις προκλήσεις, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της αγαπημένης της δραστηριότητας στα Βαρδούσια Όρη

Η Θεοδώρα Καπλάνη. 

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο ορειβατικός κόσμος μετά τον χαμό της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη και άλλων τριών ανδρών στα Βαρδούσια Όρη της ορεινής Φωκίδας, όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Η άτυχη δασκάλα σε σχολείο του Ναυπλίου, που λάτρευε το βουνό και τις προκλήσεις, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της αγαπημένης της δραστηριότητας.

Σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής η μητέρα της Θεοδώρας περιέγραψε στο MEGA τους προφητικούς διαλόγους που είχαν λίγο καιρό πριν από το μοιραίο συμβάν στα Βαρδούσια.

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου»

Η μητέρα της 31χρονης, συντετριμμένη από την απώλεια της κόρης της, περιέγραψε τους φόβους που εξέφραζε συχνά στην κόρη της για την ασφάλειά της στις δύσβατες βουνοκορφές.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο και προσπαθούσε να την αποτρέψει από το να συμμετέχει σε τόσο ριψοκίνδυνες εξορμήσεις.

«Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου"», δήλωσε η μητέρα, ενώ η κόρη της της απαντούσε «"εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"», προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μέσω τηλεφώνου μητέρα και κόρη, προτού η Θεοδώρα χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια.

«Εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω»

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας της και της οικογένειάς της για την ενασχόληση με την ορειβασία, η 31χρονη δασκάλα παρέμενε αφοσιωμένη στον στόχο της, έχοντας μάλιστα βλέψεις για τις υψηλότερες κορυφές του πλανήτη.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», δήλωσε η μητέρα της. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί"», πρόσθεσε.

Μάλιστα, τα λόγια της 31χρονης, όπως τα μετέφερε η μητέρα της, συγκλονίζουν: «Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη».

Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Η τετραμελής παρέα ξεκίνησε, το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων (25/12), από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα ενώ, λίγο αργότερα, χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία.

Έτσι, η ανησυχία συγγενών και φίλων κορυφώθηκε όταν κάθε προσπάθεια επικοινωνίας απέβη άκαρπη. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) από κατοίκους του χωριού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι ομάδες διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Επίσης, στο πλευρό τους βρέθηκαν οδηγοί βουνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Το όχημα των ορειβατών εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12), ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό τους. Οι καιρικές συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων ορειβατών έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

Τα Βαρδούσια αποτελούν ιδιαίτερα απαιτητικό ορειβατικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη – ακόμη και στους πιο έμπειρους.

