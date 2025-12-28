«Δεν ήξερα πού πήγε» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

«Η Δώρα μου έκανε ορειβασία, ήταν ορειβάτης χρόνια. Ήταν 5 χρόνια στην Κρήτη, ήταν εκεί ορειβάτης και πήγε και σε σχολή», αποκάλυψε η μητέρα της

«Δεν ήξερα πού πήγε» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη
ΕΛΛΑΔΑ
Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 31χρονης δασκάλας Δώρας Καπλάνη που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μαζί με άλλους τρεις ορειβάτες στο βουνό της Φωκίδας, καταπλακωμένη από το χιόνι.

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της συγκλονίζουν.

«Δεν μου έλεγε (πού πήγαινε). Μου έλεγε όταν γύριζε για να μην στεναχωριέμαι. Δεν μου έλεγε για αυτό, και δεν ήξερα που ήταν, δεν είχα μάθει από το πρωί», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

«Έπαιρνα τηλέφωνο δύο ημέρες και δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα που πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν», αποκαλύπτει.

Η Δώρα γνωρίστηκε με τον Θανάση Κολοτούρο, τον 55χρονο που έχασε και αυτός τη ζωή του στα Βαρδούσια, ενώ έκανε ορειβασία στην Κρήτη, όπου είχε διοριστεί ως εκπαιδευτικός.

«Η Δώρα μου έκανε ορειβασία, ήταν ορειβάτης χρόνια. Ήταν 5 χρόνια στην Κρήτη, ήταν εκεί ορειβάτης και πήγε και σε σχολή», αποκάλυψε η μητέρα της.

Συγκινητικές είναι οι αναρτήσεις δικών της ανθρώπων. Μία φίλη της έγραψε στο Facebook: «Ααα ρε Δωράκι, που έλεγα πάντα "θα σου σπάσω το κεφάλι, πριν το σπάσεις εσύ" στις κουτουράδες που έκανες, γιατί δεν φοβόυσουν τίποτα».

