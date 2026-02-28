Πορεία για τα Τέμπη: 96 προσαγωγές στην Ερμού - Εντοπίστηκε ναυτική φωτοβολίδα και μολότοφ

Σε επιχείρηση που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στην πορεία για τα Τέμπη στην οδό Ερμού, προχώρησε σε 96 προσαγωγές, από τις οποίες τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η σημαντικότερη από αυτές αφορά την κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας, ένα στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε στοά κοντά στο αριθμό 18 της οδού Ερμού, εντοπίστηκε σακούλα που περιείχε υλικά για την κατασκευή μολοτοφ, συγκεκριμένα 7 έως 8 μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη.

Παρά την ανεύρεση αυτών των επιβαρυντικών στοιχείων, δεν προχώρησε καμία σύλληψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, γεγονός που δείχνει ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον προσδιορισμό των υπευθύνων.