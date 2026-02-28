Ένας νεκρός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την ιρανική πυραυλική επίθεση - «Είναι δειλή πράξη»

Τα αντίποινα των Ιρανών κατά των συμμάχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ να έχει εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.

Όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών αφού οι αντιαεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν θέσεις στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ένας Ασιάτης υπήκοος σκοτώθηκε αφού τα συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή του Άμπου Ντάμπι.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ότι αναχαίτισαν «αρκετούς» βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «επικίνδυνη κλιμάκωση και δειλή πράξη».