Χάος και πανικός στην Τεχεράνη: Μαρτυρίες από τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας

Οι Ιρανοί μόλις ξεκινούσαν την εργάσιμη εβδομάδα τους το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, όταν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές προκάλεσαν πανικό στην Τεχεράνη, με τους κατοίκους να τρέχουν στους δρόμους και τους γονείς να σπεύδουν πίσω στα σχολεία όπου μόλις είχαν αφήσει τα παιδιά τους.

Μάρτυρες που μίλησαν στους New York Times δήλωσαν ότι στην πρωτεύουσα του Ιράν επικρατούσε χάος και αβεβαιότητα.

Παρατούσαν τα αυτοκίνητα καταμεσής του δρόμου κι έτρεχαν να κρυφτούν

Ο Άλι, ένας επιχειρηματίας από την Τεχεράνη, έγραψε ότι καθόταν στο γραφείο του με τους υπαλλήλους του όταν άκουσαν δύο εκρήξεις και είδαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν από πάνω. Οι υπάλληλοι έτρεξαν έξω από το κτίριο ουρλιάζοντας, είπε.

Ο Μιρνταμάντ Χαμιντρέζα Ζαντ, κάτοικος της αριστοκρατικής γειτονιάς, είπε ότι είδε τουλάχιστον 10 μαχητικά αεροσκάφη να πετούν από πάνω του, ενώ οι ντόπιοι έτρεχαν στους δρόμους, με ορισμένους οδηγούς να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους στους ασφυκτικά γεμάτους κόσμο δρόμους. Άλλοι κάτοικοι έσπευσαν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, εν μέσω των σειρήνων των ασθενοφόρων.

«Έκλαιγαν τα παιδιά στα σχολεία»

«Έτρεξα στο σχολείο για να πάρω την κόρη μου από το γυμνάσιο. Τα κορίτσια κρύβονταν κάτω από τις σκάλες και έκλαιγαν», είπε η Αλί Ζεϊναλιπούρ, με την οποία επικοινώνησε δημοσιογράφος των Times μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Clubhouse. «Ο διευθυντής δεν ήξερε τι είχε συμβεί — όλοι ήταν τόσο φοβισμένοι».

Από την ταράτσα του διαμερίσματός της στη βόρεια περιοχή Βελεντζάκ της Τεχεράνης, η Γκολσάν Φατί είπε ότι είδε το δεύτερο κύμα μαχητικών αεροσκαφών. «Άνθρωποι στέκονταν στην οροφή, κοιτούσαν τον ουρανό και έδειχναν προς τα κάτω. Άκουγες γυναίκες να ουρλιάζουν. Μερικοί από τους γείτονές μου έτρεχαν στα αυτοκίνητά τους», είπε. «Ένιωθα σαν να ήμασταν σε ταινία».

Στην περιοχή Πασνταράν, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο συγκρότημα που ανήκει στο IRGC, οι κάτοικοι άκουσαν αρκετές εκρήξεις που τράνταξαν τα παράθυρά τους.

«Τα παιδιά μου κλαίνε και φοβούνται, είμαστε στριμωγμένοι στο μπάνιο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι φρικτό», έγραψε σε ένα μήνυμα ο Εσφαντιάρ, ένας μηχανικός που ζει στην περιοχή.

Εκρήξεις και σε άλλες πόλεις πλην Τεχεράνης - Δυσλειτουργία στις επικοινωνίες

Καθώς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναφέρουν εκρήξεις σε άλλες ιρανικές πόλεις, οι τηλεπικοινωνίες άρχισαν να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Μια κάτοικος ονόματι Mahsa είπε ότι έφευγε από το Πασνταράν, αδυνατώντας να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους της για να τους πει πού πήγαινε.

Δεν εξοργίστηκαν όλοι οι Ιρανοί από τις στήλες καπνού που υψώνονταν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο Αριάν, κάτοικος του Εκτεμπάν, δυτικά της πρωτεύουσας, ο οποίος είπε ότι ορισμένοι συγγενείς του επευφημούσαν τις επιθέσεις. Είπε ότι άκουσε φωνές έξω από το σπίτι του να φωνάζουν «Ζήτω ο Σάχης» - ένα σημάδι υποστήριξης για την ιρανική μοναρχία, η οποία ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979 που έφερε την Ισλαμική Δημοκρατία στην εξουσία.