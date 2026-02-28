Χάος και πανικός στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Την ώρα που οι Ιρανοί ξεκινούσαν την εργάσιμη εβδομάδα τους το Σάββατο το πρωί, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές οδήγησαν τους πανικόβλητους κατοίκους της Τεχεράνης στους δρόμους και τους γονείς να σπεύδουν να επιστρέψουν στα σχολεία όπου μόλις είχαν αφήσει τα παιδιά τους. Χάος και αβεβαιότητα επικράτησαν καθώς μία σειρά από εκρήξεις συγκλόνισαν την πυκνοκατοικημένη πόλη, πρωτεύουσα του Ιράν, σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στους New York Times.

Ο Άλι, ένας επιχειρηματίας από την Τεχεράνη, ανέφερε ότι καθόταν στο γραφείο του με πολλούς υπαλλήλους όταν άκουσαν δύο εκρήξεις μαζί με μαχητικά αεροσκάφη να πετούν στον ουρανό. Οι υπάλληλοι έτρεξαν ουρλιάζοντας έξω από το κτίριο, είπε. Ο ίδιος, όπως και αρκετοί άλλοι κάτοικοι που μίλησαν στους Times, ζήτησε να μην κατονομαστεί το πλήρες όνομά του επειδή φοβόταν για την ασφάλειά του.

Από την καταπράσινη, πολυτελή συνοικία Μιρνταμάντ, ο Χαμιντρέζα Ζαντ περιέγραψε ότι είδε τουλάχιστον 10 μαχητικά αεροσκάφη να πετούν από πάνω, καθώς οι ντόπιοι έτρεχαν στους δρόμους και ορισμένοι οδηγοί εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους σε δρόμους γεμάτους κίνηση. Με τις σειρήνες των ασθενοφόρων να ηχούν στο βάθος, άλλοι κάτοικοι έτρεχαν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

«Έτρεξα στο σχολείο για να πάρω την κόρη μου από το γυμνάσιο. Τα κορίτσια κρύβονταν κάτω από τις σκάλες και έκλαιγαν», είπε η Aλί Ζειναλιπούρ,με την οποία επικοινώνησε ένας δημοσιογράφος των Times μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Clubhouse. «Ο διευθυντής δεν ήξερε τι είχε συμβεί — όλοι ήταν τόσο φοβισμένοι».

Από την ταράτσα του διαμερίσματός της στη βόρεια περιοχή Βελεντζάκ της Τεχεράνης, η Γκολσάν Φατί περιέγραψε ότι είδε μια δεύτερη βολή μαχητικών αεροσκαφών.
«Άνθρωποι στέκονται στην οροφή κοιτάζοντας τον ουρανό, δείχνοντας προς τα κάτω. Μπορείς να ακούσεις γυναίκες να ουρλιάζουν. Μερικοί από τους γείτονές μου έτρεχαν προς τα αυτοκίνητά τους», είπε. «Νιώθουμε σαν ναπαίζουμε σε ταινία τρόμου».

Στην περιοχή Πασνταράν, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που ανήκει στις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, οι κάτοικοι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις που τράνταξαν τα παράθυρά τους. «Τα παιδιά μου κλαίνε και φοβούνται, είμαστε στριμωγμένοι στο μπάνιο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό είναι τρομακτικό», έγραψε σε ένα μήνυμα ο Εσφαντιάρ, ένας μηχανικός που ζει στην περιοχή.

Καθώς άρχισαν να εμφανίζονται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφορές για εκρήξεις που έπληξαν άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, οι τηλεπικοινωνίες άρχισαν να διακόπτονται. Μια κάτοικος ονόματι Mάχσα είπε ότι έφευγε από το Πασνταράν χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους της για να τους πει πού πήγαινε.

Όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστικές επιθέσεις στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, στόχευσε κυρίως στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και επιθέσεις στην Τεχεράνη και δολοφόνησε την κορυφαία στρατιωτική ιεραρχία του. Οι επιθέσεις του Σαββάτου φάνηκαν ευρύτερες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών στόχων όπως το υπουργείο Πληροφοριών, η δικαστική εξουσία και το περιφραγμένο συγκρότημα Παστέρ όπου διαμένει ο πρόεδρος και ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια εύθραυστη στιγμή για το Ιράν, του οποίου η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή τον περασμένο μήνα για να καταπνίξει τις πανεθνικές διαμαρτυρίες που απαιτούσαν τον τερματισμό της κυριαρχίας των κληρικών. Δεν ήταν όλοι οι Ιρανοί θυμωμένοι καθώς παρακολουθούσαν τις στήλες καπνού που υψώνονταν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο Αριάν, κάτοικος της κωμόπολης Εκτεμπάν δυτικά της πρωτεύουσας, ο οποίος είπε ότι μερικοί από τους συγγενείς του επευφημούσαν τις επιθέσεις.

Είπε ότι μπορούσε να ακούσει φωνές έξω από το κτίριό του να φωνάζουν «Ζήτω ο σάχης», μια αναφορά στον μονάρχη του Ιράν, ο οποίος εκθρονίστηκε στην επανάσταση του 1979 που έφερε την Ισλαμική Δημοκρατία στην εξουσία.

Καθώς πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυαν επιδρομές σε όλη τη χώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση ανακοινώνοντας στους Ιρανούς ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», προτρέποντάς τους να ξεσηκωθούν ενάντια στην κυβέρνηση μόλις σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Μερικοί Ιρανοί χλεύασαν αυτό το κάλεσμα. «Το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε ασφαλές μέρος», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη η Λάλεχ, δικηγόρος και μητέρα δύο παιδιών. «Κανείς δεν σκέφτεται να διαμαρτυρηθεί αυτή τη στιγμή».

