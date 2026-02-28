Βίντεο του ισραηλινού στρατού από τα πρωινά χτυπήματα στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις επιθέσεις του εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο δυτικό Ιράν σήμερα το πρωί.

The IDF publishes footage showing its strikes against Iranian missile launchers in western Iran this morning. pic.twitter.com/aZyRfo9aWj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 28, 2026

Το Ισραήλ εκκενώνει τον στόλο των πολιτικών αεροσκαφών του

Οι ισραηλινές αρχές και οι εθνικοί αερομεταφορείς πραγματοποιούν επείγουσα απόσυρση πολιτικών αεροσκαφών από την πιθανή ζώνη σύγκρουσης.

Το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2026, η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων των πολιτικών αεροδρομίων εν μέσω της έναρξης της Επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού». Ο εναέριος χώρος της χώρας έκλεισε εντελώς για εμπορικές πτήσεις. Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ξεκίνησε μια μαζική αναδιάταξη ισραηλινών αεροσκαφών σε αεροδρόμια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τους πόρους παρακολούθησης και τις επίσημες δηλώσεις των αερομεταφορέων, τα αεροσκάφη El Al, Arkia και Israir που βρίσκονταν στο έδαφος ή στον αέρα κατά τη στιγμή της κλιμάκωσης εκτρέπονται σε ασφαλείς κόμβους στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι κύριοι κόμβοι για τα ισραηλινά αεροσκάφη έχουν γίνει αεροδρόμια στην Κύπρο (Λάρνακα) και στην Ελλάδα (Αθήνα). Επιπλέον, μέρος του στόλου μεταφέρεται σε εφεδρικές τοποθεσίες σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

