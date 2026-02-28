Παναθηναϊκός: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…!» - Το ξέσπασμα του Μπακασέτα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε την παρακάμερα της μεγάλης πρόκρισης επί της Βικτόρια Πλζεν, όπου ξεχωρίζει το ξέσπασμα του Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια.

Παναθηναϊκός: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…!» - Το ξέσπασμα του Μπακασέτα
Η «πράσινη» παρακάμερα κατέγραψε εικόνες που δεν προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη «Ντούσαν Αρένα»

Σε αυτές αποτυπώνονται οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών στη διάρκεια του αγώνα, αλλά και οι εκδηλώσεις χαράς που ακολούθησαν τη διαδικασία των πέναλτι και την εξασφάλιση της παρουσίας στους «16» του Europa League.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν τα συγχαρητήρια προς έναν από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, τον Αλμπάν Λαφόν, ενώ ξεχωριστή στιγμή είναι κι η φορτισμένη αντίδραση του Μπακασέτα, ο οποίος εμφανίζεται να λέει: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…».

